Πλήγμα στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών των τελευταίων ετών κατάφεραν οι διωκτικές Αρχές, με τη σύλληψη του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ» και στην κατάσχεση πλοίου που μετέφερε περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και στενής συνεργασίας της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI, του ΣΔΟΕ, του Λιμενικού Σώματος και της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε ανοικτά της Γαλλικής Γουιάνας, έπειτα από ρεσάλτο Γάλλων κομάντος εν μέσω θαλασσοταραχής στον Ατλαντικό.

Η πορεία του σκάφους

Σύμφωνα με τις Αρχές, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τη Νέα Μηχανιώνα πριν από περίπου δύο μήνες, κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική, όπου και φορτώθηκε η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής προς την Ευρώπη. Η μεταφόρτωση των ναρκωτικών φέρεται να έγινε μεσοπέλαγα από άλλο πλοίο, τακτική γνώριμη στις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις.

Στο πλοίο συνελήφθησαν πέντε μέλη του πληρώματος, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος με ουκρανικό διαβατήριο. Παράλληλα, άλλοι πέντε φερόμενοι ως βασικοί κρίκοι της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος».

Το παρελθόν του Ελληνα «Εσκομπάρ»

Ο βασικός κατηγορούμενος είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ελληνικές Αρχές. Είχε καταδικαστεί το 2004 για πανομοιότυπη υπόθεση μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο «Africa 1», υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί από τις ισπανικές Αρχές και είχε αποτιμηθεί σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.

Παρέμεινε για περίπου 20 χρόνια στη φυλακή, αποφυλακίστηκε, όμως παρέμενε υπό περιοριστικούς όρους, δίνοντας το «παρών» κάθε πρώτη του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Οι έρευνες έδειξαν ότι, παρά το παρελθόν του, φέρεται να επανενεργοποίησε το διεθνές του δίκτυο, εκμεταλλευόμενος παλιές διασυνδέσεις στη Λατινική Αμερική και συνεργούς που είχαν επίσης αποφυλακιστεί. Οι Αρχές τον παρακολουθούσαν στενά τον τελευταίο χρόνο, τόσο στην Πιερία όπου διέμενε, όσο και σε άλλες πόλεις.

Η ακριβής ποσότητα των ναρκωτικών αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την καταμέτρηση, όταν το πλοίο δέσει σε γαλλικό λιμάνι, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πέντε έως επτά τόνους κοκαΐνης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες στους συλληφθέντες στην Ελλάδα, καθώς και στη διαδρομή του χρήματος. Ο Αλέξανδρους Αγγελόπουλος και οι τέσσερις Έλληνες συνεργοί του αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πειραιά, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές προεκτάσεις, τόσο σε επίπεδο διεθνών κυκλωμάτων όσο και σε επίπεδο οικονομικού εγκλήματος, και δεν αποκλείουν νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.