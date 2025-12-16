Το κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά πέρασαν στις εννέα το πρωί οι πέντε συλληφθέντες που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες ξεχωρίζει η φιγούρα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της επιχείρησης, του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα από την Πιερία. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο —ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία— είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από λίγες ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα.

Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει, από το απόγευμα της Δευτέρας, σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.

Το παρελθόν του Ελληνα «Εσκομπάρ»

Ο βασικός κατηγορούμενος είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ελληνικές Αρχές. Είχε καταδικαστεί το 2004 για πανομοιότυπη υπόθεση μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο «Africa 1», υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί από τις ισπανικές Αρχές και είχε αποτιμηθεί σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.

Παρέμεινε για περίπου 20 χρόνια στη φυλακή, αποφυλακίστηκε, όμως παρέμενε υπό περιοριστικούς όρους, δίνοντας το «παρών» κάθε πρώτη του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Οι έρευνες έδειξαν ότι, παρά το παρελθόν του, φέρεται να επανενεργοποίησε το διεθνές του δίκτυο, εκμεταλλευόμενος παλιές διασυνδέσεις στη Λατινική Αμερική και συνεργούς που είχαν επίσης αποφυλακιστεί.

Οι Αρχές τον παρακολουθούσαν στενά τον τελευταίο χρόνο, τόσο στην Πιερία όπου διέμενε, όσο και σε άλλες πόλεις.