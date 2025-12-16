Αιχμηρός με την κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. «Αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην Ευρώπη των μονοπωλίων είναι η πολεμική προετοιμασία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Με αιχμή σχολίασε την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «υπάρχουν κόμματα που δεν βγάζουν άχνα για αυτά τα ζητήματα και δεν έχουν θέση σαν την Πλεύση Ελευθερίας», προκαλώντας την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, φώναξε εκτός μικροφώνου ότι είναι ψέματα, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που βρισκόταν στην έδρα να ζητά αυτοσυγκράτηση. «Ανεπίτρεπτο κυρία Πρόεδρε», είπε, συνεχίζοντας ότι επιμένοντας πως «κ. Κωνσταντοπούλου είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε. Την ώρα που μιλάει πολιτικός αρχηγός. Αν δεν μπορείτε να αντέξετε, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα». «Αυτή είναι η κ. Κωνσταντοπούλου. Αυτή είστε», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για τη συζήτηση στη Βουλή

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μιλώντας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα αγροτικά μπλόκα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, είπε πως «στην εξεταστική παρελαύνουν τα διάφορα λαμόγια σας και προσβάλλουν τον ίδιο τον λαό τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Ο αγώνας των αγροτών συγκινεί και ο λαός είναι με το μέρος τους».

Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας άφησε αιχμή και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «και όποιοι λένε ότι δεν έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνουν την ανησυχία και τη διαθεσιμότητα τους, να δημιουργηθεί εναλλακτικός πόλος και να απορροφήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αυτή να μην είναι επικίνδυνη για το σύστημα. Όλους αυτούς ο λαός μας πρέπει να τους αφήσει πίσω με τις φαγωμάρες για τις καρέκλες και τις αμαρτίες τους».