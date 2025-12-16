Με την αντίστροφη κοινοβουλευτική δύναμη ξεκίνησαν οι ομιλίες των αρχηγών, την πέμπτη και τελευταία μέρα της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε πρώτη τον λόγο καταφέρνοντας κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την αρχή της τοποθέτησής της σχολίασε τα άδεια βουλευτικά έδρανα καθώς και την άδεια θέση του πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άδεια η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και παρόλα αυτά τρίζει». Σε άλλο σημείο, η κ.Κωνσταντοπούλου εκτίμησε ότι η κυβέρνηση «θα πέσει με μεγάλο κρότο».

Ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές κινητοποιήσεις έδωσε η κ. Κωνσταντοπούλου. Αιχμηρά, σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός δεν πήγε σε αυτά τα μπλόκα, αλλά της τροχαίας για αλκοτέστ. Στη συνέχεια δήλωσε ότι ο κόσμος αγωνίζεται για την επιβίωση του. «Ο μέσος άνθρωπος κύριε υπουργέ, δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα, αγωνίζεται για να θρέψει τα παιδιά του στη χώρα αυτή».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για πάρτι των δισεκατομμυρίων. «18 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος φανταζόταν ότι αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους θα πήγαιναν σε αυτά τα λαμόγια της ΝΔ έτσι όπως την έχει καταντήσει ο αρχηγός σας».

Στο στόχαστρο της κ. Κωνσταντοπούλου ήταν ο κ. Μητσοτάκης, που είπε ότι είναι ο ίδιος υπόλογος, καθώς γνώριζε για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Είναι υπόλογος γιατί στο αμέσως επόμενο διάστημα καταγράφεται γνώση των ίδιων των κακοποιών. Κακοποιών του πεδίου γιατί έχουμε και του λοφίου». «Η Πλεύση Ελευθερίας, θα πάει μέχρι τέλους στην υπόθεση ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.