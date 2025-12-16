Με μεθοδικές κινήσεις και προσεκτικά επιλεγμένο timing, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, επιχειρώντας να ξαναπιάσει το νήμα με ένα ακροατήριο κουρασμένο, δύσπιστο αλλά όχι παραιτημένο. Η αποψινή του ομιλία στην Πάτρα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», δεν είναι μια απλή βιβλιοπαρουσίαση. Είναι μια καθαρά πολιτική παρέμβαση, με βλέμμα στο αύριο και σαφείς αιχμές για το σήμερα, από την καρδιά του παπανδρεϊσμού.

Στενοί του συνομιλητές σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός, την ώρα που θα ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, θα επιχειρήσει να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, όχι απολογητικά αλλά διεκδικητικά. Η «Ιθάκη», θα τονίσει, δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες – τις δικές του και της πατρίδας. Είναι κυρίως τα μαθήματα για το αύριο, που προκύπτουν από την πράξη του χτες: από τις νίκες και τις ήττες, τις αυταπάτες και τα λάθη, τη βασανιστική προσπάθεια να απαλλαγεί η χώρα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας και τα μνημόνια.

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση

Στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αρθρώσει ένα ολοκληρωμένο μανιφέστο κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, την ώρα που θα την υπερασπίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κοινοβούλιο, την οποία περιγράφει ως πολιτική υπέρ των λίγων, με κοινωνικό κόστος για τους πολλούς. Στο ίδιο κάδρο θα εντάξει και τα σκάνδαλα, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση: από τον βάλτο των υποκλοπών, μέχρι τα Τέμπη και τη συγκάλυψη, αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία, όπως θα πει, συνθέτουν μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής σήψης.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει και στο κλίμα πολεμικής που έχει αναπτυχθεί γύρω από το βιβλίο. Δεν πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο για μια προσπάθεια να καταρριφθούν οι μύθοι του παρελθόντος. Είναι, κυρίως, ο φόβος για το ταξίδι του αύριο. Γιατί η στασιμότητα, η απάθεια και ο βάλτος βολεύουν την εξουσία. «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», θα πει παραφράζοντας μια γνωστή φράση.

Στο ίδιο πλαίσιο, απαντώντας και στις επικρίσεις της ΝΔ, θα υπερασπιστεί τη δική του διακυβέρνηση, επιμένοντας ότι σεβάστηκε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού και ανέδειξε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης, την ώρα που –όπως θα υποστηρίξει– οι «χορτασμένοι των κολεγίων» αποδείχθηκαν αχόρταγοι, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς.

Διαδικασίες αυτοοργάνωσης

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει αρχίσει, ήδη, μια διαδικασία αυτοοργάνωσης από στελέχη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Κινήσεις χαμηλών τόνων, χωρίς τυμπανοκρουσίες και, κυρίως, χωρίς καμία κεντρική καθοδήγηση από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Ένα υπόγειο ρεύμα κινητικότητας, που δείχνει ότι ένα κομμάτι του κομματικού και κοινωνικού ακροατηρίου αναζητά ξανά πολιτικό σημείο αναφοράς.

Το κλείσιμο της αποψινής ομιλίας θα έχει χαρακτήρα καλέσματος αντίστασης. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την ανάγκη ενός άμεσου «σοκ εμπιστοσύνης», για μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών, ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα. Μια ριζική, «σεισμική» αλλαγή υπέρ των δυνάμεων της προόδου, με δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης, τέλος στην ασυλία του μεγάλου πλούτου και θεσμοθέτηση μιας πατριωτικής εισφοράς που θα επενδύεται στη νέα γενιά.