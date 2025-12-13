Η Λίβερπουλ αντιμετώπιζε την Μπράιτον το απόγευμα του Σαββάτου και η αναμέτρηση πήρε μορφή συλλαλητηρίου υπέρ του Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι φίλοι των κόκκινων αποθέωσαν τον Αιγύπτιο παίρνοντας θέση στην κόντρα του με τον Σλοτ.

Ο Σαλάχ έμεινε εκ νέου στον πάγκο με τους φίλους της ομάδας να τον χειροκροτούν όταν έκανε το ζέσταμά του. Στη συνέχεια ο Αιγύπτιος μπήκε στη θέση του Τζο Γκόμεζ στο 26ο λεπτό και όλο το γήπεδο τον αποθέωσε.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο