Η Λίβερπουλ αντιμετώπιζε την Μπράιτον το απόγευμα του Σαββάτου και η αναμέτρηση πήρε μορφή συλλαλητηρίου υπέρ του Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι φίλοι των κόκκινων αποθέωσαν τον Αιγύπτιο παίρνοντας θέση στην κόντρα του με τον Σλοτ.
Ο Σαλάχ έμεινε εκ νέου στον πάγκο με τους φίλους της ομάδας να τον χειροκροτούν όταν έκανε το ζέσταμά του. Στη συνέχεια ο Αιγύπτιος μπήκε στη θέση του Τζο Γκόμεζ στο 26ο λεπτό και όλο το γήπεδο τον αποθέωσε.
Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο
Mo Salah on for Joe Gomez. Applause all round and chants for the Egyptian from The Kop #LFC pic.twitter.com/eNdGcVboY4
