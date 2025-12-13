Κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων, τόνισε ότι σε σχέση με τις συμπεριφορές ελάχιστων δικηγόρων που ξεφεύγουν του θεσμικού τους ρόλου, αυτές δεν μπορεί να γενικεύονται ως αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων.

Και συνέχισε ο κ. Φλωρίδης: «Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά της λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αν πέντε γνωστοί δικηγόροι από τους τόσους χιλιάδες οδηγήσουν σε τέτοια αντιπαράθεση, θα έχουν καταφέρει το σκοπό τους. Θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο. Θέλουν η Δικαιοσύνη να φύγει από τα δικαστήρια και να πάει στο πεζοδρόμιο, να υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια. Απέναντι σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Οι βασικοί συντελεστές της συνταγματικής τάξης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν για να επέλθει ομαλότητα».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και στα όσα έχουν διαδραματιστεί μέχρι σήμερα σε ανακριτικό κ.λπ., επίπεδο μέχρι τον προσδιορισμό της δίκης, τόνισε ότι «έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να κλείσει η υπόθεση και μερικοί ήθελαν να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη» και συνέχισε:

«Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σε πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια. Άλλο πράγμα η κριτική στις αποφάσεις και άλλο η προσπάθεια να απαξιώνεται συλλήβδην ο θεσμός της Δικαιοσύνης […] Αν πληγεί αυτός ο πυλώνας, πλήττεται ο πυρήνας της ίδιας της δημοκρατίας. Η κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και από το Σύνταγμα. Αλλά άλλο να επιχειρείται να πληγεί η Δικαιοσύνη όπως είναι ας πούμε για την υπόθεση των Τεμπών.

Εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω […] Αυτό ήταν συνωμοσία κανονικά απέναντι στη χώρα.

Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα.

Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο σε αυτούς τους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία. Αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Η Δικαιοσύνη απάντησε.

Και τώρα που τα στοιχεία έρχονται στη φόρα αποκαλύπτεται τι είχε συμβεί. Όλοι οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αναφορά στην πρόσφατη παρουσίαση του απολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δικαστικό χάρτη, «που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα γίνουν όλες οι προσπάθειες για την απονομή της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια έλειπαν χίλιοι δικαστές και χωρίς αυτό το μέγεθος δεν μπορούσαμε να μιλάμε για καμιά αλλαγή.

Με βάση τα αποτελέσματα ήδη η Ελλάδα στον έναν χρόνο μερικής εφαρμογής της μεγάλης αλλαγής έχει πετύχει στο σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας, πλην της Αθήνας, να έχει χαμηλότερο μέσο όρο από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι οι 250 μέρες. Στην Αθήνα θα εκκαθαριστούν το 2026 περίπου 15.000 υποθέσεις εμπορικού και ενοχικού δικαίου και το 2027 θα πιάσει και η Αθήνα το μέσο όρο. Όπως είχαμε υποσχεθεί, τότε θα είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χώρων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τις περίπου 1.500 μέρες θα έχουμε πέσει στις 650 μέρες».

Χαρακτήρισε «λάθος» ο κ. Φλωρίδης την εκτίμηση ότι «ο υπερπληθυσμός των δικηγόρων ήταν η αιτία των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη» και τόνισε: «Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι η Δικαιοσύνη περνά σε νέα εποχή 150 χρόνια μετά. Η ίδια η Δικαιοσύνη άλλαξε τα πράγματα από μόνη της καθώς το σχέδιο είναι συνολικό».

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε: «Ήδη, μεταφέρθηκαν 70.000 υποθέσεις σε δικηγόρους. Από την 1η Νοεμβρίου με την πολύ καλή συνεργασία με τους συμβολαιογράφους μεταφέρθηκε η δημοσίευση διαθηκών στην πλατφόρμα, με τις αλλαγές 60.000 υποθέσεις αδειάζουν από τα δικαστήρια.

Για να υποστηριχθούν αυτές οι αλλαγές έρχεται και η ψηφιακή μετάπτωση. Από 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται ο ψηφιακός φάκελος για τις κτηματολογικές διαφορές. Όλα ψηφιακά και όλα ηλεκτρονικά». Μάλιστα, υποσχέθηκε ο κ. Φλωρίδης ότι θα χορηγηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους δικαστές και εισαγγελείς.

Τέλος, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης: «Εγκαθιστούμε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παίρνουν πρόχειρα πρακτικά σε 24 ώρες και ολόκληρα σε 3 μέρες. Επίσης, με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα δίνεται και βοήθεια σε μεταφράσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και αυτό είναι που γίνεται για πρώτη φορά ίσως παγκοσμίως».

Χρ. Σεβαστίδης: «Η εγκληματικότητα του λευκού κολλάρου αποθρασύνει τους υπαίτιους»

Ο πρόεδρος της ΕνΔΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καθοδική πτώση το ποσοστό εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του λαού στη Δικαιοσύνη και έκανε λόγο για «την εγκληματικότητα του λευκού κολλάρου».

Ειδικότερα, ο κ. Σεβαστίδης ανέφερε:«Εμπεδώθηκε η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες».

Αφού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης στην αναγκαιότητα αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προσέθεσε:

«Ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, ο δικαστής δεν θα έχει απέναντί του έναν δικηγόρο-υπερασπιστή αλλά ολόκληρα δικηγορικά γραφεία οργανωμένα και πλαισιωμένα με πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Ζητήσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες από την πολιτεία την ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες (οικονομολόγους, γραφολόγους, λογιστές) ώστε να συνεπικουρούν τον δικαστικό λειτουργό στο έργο του, αλλά και την ευκολία πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα. Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος.

Η εγκληματικότητα του λευκού κολλάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος».

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:

«Από τον Ιούνιο επιδεινώθηκαν βαθμιαία οι σχέσεις μας με τις ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων εξαιτίας μιας αδικαιολόγητης εμμονικής στάσης τους να μην αναγνωρίζουν το πρόβλημα που δημιουργούν ελάχιστα μέλη τους στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων: δικηγόροι που περιφέρονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικά κανάλια χυδαιολογώντας και συκοφαντώντας δικαστές και εισαγγελείς, που τραμπουκίζουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, δίνοντας την εικόνα μιας δικαιοσύνης που παρακαλάει και εκλιπαρεί για σύνεση ανθρώπους που συνειδητά επιδιώκουν την ένταση. Τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι.

Γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να τους αποτρέψει από τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και ακριβώς αυτήν την αδυναμία του συστήματος εκμεταλλεύονται για να επιβάλουν τον παραλογισμό τους ως κανονικότητα. Μάθαμε για πολλά χρόνια να υφιστάμεθα διαπόμπευση και εξευτελισμούς σαν να είναι αυτός ο ρόλος του δικαστή σε ένα κράτος. Να γίνεται η βαλβίδα εκτόνωσης για δικηγόρους που επιχειρούν σόου και δημοφιλία. Ο πασιφισμός και η έκκληση “να πέσουν οι τόνοι” δεν λύνει το πρόβλημα.

Είναι μια πράξη συμβιβασμού με την ασχήμια, ένα μάθημα υποταγής και δικαιολόγησής της ως δήθεν απόδειξη σωφροσύνης. Τέτοιες εκκλήσεις ακούσαμε πολλές στο παρελθόν, όμως η κατάσταση δεν άλλαξε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν έχουμε το θάρρος να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας.

Το καλοκαίρι που πέρασε, βρέθηκα στο υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια κοινή συνάντηση με τους προέδρους των τριών μεγάλων δικηγορικών συλλόγων και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης για να συζητήσουμε επί της ολοκληρωμένης πρότασης που καταθέσαμε ως Ένωση για την αντιμετώπιση φαινομένων χυδαίων επιθέσεων δικηγόρων στους δικαστές της έδρας με αφορμή τη γνωστή υπόθεση στο Εφετείο Λαμίας.

Οι ηγεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπερασπίστηκαν τα μέλη τους και μας έδειξαν ξεκάθαρα ότι γι’ αυτούς προέχει η συντεχνιακή περιχαράκωση και η συντήρηση μιας εξόχως προβληματικής κατάστασης. Οι ίδιοι οι δικηγόροι πέρα από τον πειθαρχικό έλεγχο δικαστικών λειτουργών που συχνά ζητούν, διαθέτουν και την αίτηση εξαίρεσης ως ένα ισχυρό όπλο που τους προφυλάσσει από μεροληπτική ή απρεπή συμπεριφορά σε βάρος τους.

Τέτοιο δικαίωμα δεν αναγνωρίζουν στους δικαστές. Θεωρούν ότι οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται εξυβρίσεις, συκοφαντίες, προπηλακισμούς κατά την ακροαματική διαδικασία χωρίς να μπορούν να προστατεύσουν την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Ο δικαστής της έδρας θα πρέπει να υπομείνει με σκυμμένο το κεφάλι κάθε είδους εξευτελισμό για να ελπίζει πως κάποια στιγμή θα επιληφθεί το πειθαρχικό των δικηγόρων και ίσως επιβάλει ποινή στον συνάδελφό τους. Μέχρι εδώ όμως ήταν η ανοχή μας!».

Ο κ. Σεβαστίδης, απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, ανέφερε: «Κύριε υπουργέ σας ζητούμε, ενόψει και των μεγάλων δικών που έχουμε μπροστά μας, να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση. Μην αφήνετε να εκτεθεί άλλο η Δικαιοσύνη διεθνώς, μην αφήνετε τους δικαστικούς λειτουργούς εκτεθειμένους απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία δικηγόρων. Έχετε την πρότασή μας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να λυθεί οριστικά αυτή η εκκρεμότητα με το παρελθόν».

Στις εργασίες της γενικής συνέλευσης παραβρέθηκε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής, βουλευτές, οι ηγεσίες των μεγάλων δικαστηρίων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, εκπρόσωποι δικαστικών Ενώσεων κ.ά.

