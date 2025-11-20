Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία φαίνεται ότι έπιασε απροετοίμαστη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις σε αυτό να έρχονται με σχετική καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στον Ζελένσκι για να αποδεχτεί την πρότασή του και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πιθανότατα -επισήμως δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα σχετικά με τις συζητήσεις- σε αυτό το πλαίσιο σήμερα στο Κίεβο βρίσκεται και η Αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Η κατάσταση, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί τόσο από την αμερικανική, όσο και από την ρωσική κυβέρνηση ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε είναι η βάση της συζήτησης με την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει να αποδεχτεί πράγματα που μέχρι πρότινος δεν συζητούσε.

Στο σχέδιο όπως αυτό παρουσιάστηκε δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά «ισχυρή» εγγύηση ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανηλειμμένως εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, οι οποίες μέχρι στιγμής μοιάζουν χαμένες στην ομίχλη. Η Ουκρανία θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ωστόσο κάτι τέτοιο δε φαίνεται να υπάρχει στο τραπέζι. Η ΕΕ το θέλει, όμως τόσο οι ΗΠΑ, όσο περισσότερο η Ρωσία δε το συζητούν.

Την ίδια ώρα η Ρωσία φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο πεδίο, κάτι που διευκολύνει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι.

Ο πόλεμος των drones

Οι μάχες στην Ουκρανία δεν μοιάζουν πλέον με τον πόλεμο των χαρακωμάτων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Aντίθετα, τα drones έχουν εξαλείψει τη σταθερή γραμμή του μετώπου δημιουργώντας μια ζώνη θανάτου.

Ο ουρανός πάνω από τα πεδία μάχης είναι πλέον μαυρισμένος από τα drones. Μερικά φέρουν κάμερες και θερμικούς ανιχνευτές, άλλα είναι εξοπλισμένα με βόμβες και όπλα, ενώ άλλα απλώς βρίσκονται στο έδαφος δίπλα σε μονοπάτια και δρόμους μέχρι να ενεργοποιηθούν από έναν περαστικό στρατιώτη ή όχημα. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά σήματα ή καθοδηγούνται από καλώδια οπτικών ινών που είναι αδύνατο να παρεμβληθούν. Τα αντι-drones έχουν ως στόχο να τα μπλοκάρουν, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν τους πιλότους των drones που βρίσκονται κρυμμένοι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Το αποτέλεσμα είναι μια γκρίζα ζώνη χάους που εκτείνεται περίπου 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπου τα drones κυνηγούν στρατιώτες, οι τραυματίες αφήνονται να πεθάνουν επειδή είναι πολύ δύσκολο να τους μεταφέρουν και οι προμήθειες πυρομαχικών, τροφίμων και νερού είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν στις μάχιμες δυνάμεις.

«Τώρα έχουμε περάσει σε έναν πόλεμο drone εναντίον drone», δήλωσε ο συνταγματάρχης Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας και πρώην διοικητής στο πεδίο της μάχης, στο POLITICO. «Τα drone μπορούν πλέον να παραμονεύουν, να αναχαιτίζουν την εφοδιαστική του εχθρού και να διακόπτουν τις προμήθειες. Έχουν επίσης καταστήσει πιο δύσκολη τη διατήρηση των θέσεων: αν εντοπιστείς, όλα τα όπλα στην περιοχή θα σπεύσουν αμέσως να σε καταστρέψουν».

Ένας νέος τρόπος πολέμου

Τα drones διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις μάχες από τις πρώτες ημέρες του πολέμου το 2022, όταν η Ουκρανία γιόρτασε τις επιτυχίες των τουρκικών drones Bayraktar εναντίον των ρωσικών τεθωρακισμένων. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρχικά προετοιμάστηκαν για έναν κλασικό πόλεμο που θα χαρακτηριζόταν από πυροβολισμούς πυροβολικού, μηχανοκίνητες στήλες και αμυντικά χαρακώματα, δήλωσε ο Παλισα.

Ωστόσο, το 2023-2024, ο πόλεμος άλλαξε και τα χαρακώματα άρχισαν να εξαφανίζονται, δήλωσε ο Ιβάν Σεκάτς, εκπρόσωπος της 110ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού, η οποία πολεμά στην ανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Αντί για μακριές γραμμές χαρακωμάτων, ο αριθμητικά και οπλιστικά κατώτερος ουκρανικός στρατός δημιούργησε οχυρά και παρατηρητήρια και βασίστηκε σε drones για να καλύψει την έλλειψη πυρομαχικών 155 χιλιοστών. Σε απάντηση, ο ρωσικός στρατός άρχισε να μειώνει το μέγεθος των μονάδων επίθεσης, καθώς τα ουκρανικά drones αποδείχθηκαν ικανά να εντοπίζουν και να καταστρέφουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Οι κακές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους Ρώσους στρατιώτες να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες στο Ποκρόβσκ της περιοχής του Ντονέτσκ νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, καθώς και σε άλλα σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως το χωριό Νοβοπάβλιβκα στο Ντνιπροπετρόφσκ και στην κεντρική περιοχή Ζαπορίζια. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει την άμυνα της Ουκρανίας ακόμη πιο δύσκολη.

«Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια ζώνη θανάτου όσο το δυνατόν ευρύτερη, καταστρέφοντας όλα τα κτίρια και τα καταφύγια με ακριβείς επιθέσεις, ώστε να την μετατρέψει σε μια εντελώς έρημη περιοχή όπου είναι αδύνατο να κρυφτεί κανείς», δήλωσε ο Βολοσίν.

Ο εφιάλτης του εφοδιασμού

Τα drones αναγκάζουν επίσης το πυροβολικό να απομακρυνθεί από το μέτωπο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη χρήση θωρακισμένων οχημάτων για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων.

«Τα drones αποδείχθηκαν χρήσιμα όσον αφορά την παράδοση και την εκκένωση, την αναγνώριση του πεδίου μάχης και την εξόρυξη από απόσταση — εργασίες που συνήθως εκτελούσαν άνθρωποι στον πόλεμο στο παρελθόν», είπε ο Παλίσα.

Ωστόσο, με την εξάπλωση των drones, ακόμη και αυτές οι χρήσεις γίνονται πλέον όλο και πιο δύσκολες, μετατρέποντας το μέτωπο σε ένα τοπίο κόλασης.

Τα drones καθιστούν την εκκένωση και την εναλλαγή, καθώς και την εφοδιαστική, θανατηφόρες ασκήσεις. «Οι περισσότεροι στρατιώτες πεθαίνουν σήμερα κατά την εναλλαγή», είπε ο Voloshyn. «Οποιοδήποτε είδος παράδοσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Επομένως, χρησιμοποιούμε drones πιο συχνά».

Ως αποτέλεσμα, οι διοικητές αναγκάζουν τους στρατιώτες να περάσουν εβδομάδες στο μέτωπο — γνωστό και ως γραμμή μηδέν — χωρίς εναλλαγή.

Ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ

Ωστόσο δεν είναι μόνο το πεδίο της μάχης στο οποίο κυριαρχεί η τεχνολογία. Η Ρωσία κατηγορείται για σαμποτάζ στους σιδηροδρόμους της Πολωνίας. Το Κρεμλίνο επιτέθηκε σε ένα βυτιοφόρο γεμάτο φυσικό αέριο στα σύνορα με τη Ρουμανία, αναγκάζοντας την εκκένωση αρκετών χωριών της χώρας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα στείλει drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία.

Αυτά, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες πράξεις σαμποτάζ, τις κυβερνοεπιθέσεις και την προπαγάνδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν πράξεις πολέμου. Όμως, όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός υβριδικού πολέμου. Και αυτός ο κακόβουλος συνδυασμός επιτρέπει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να χτυπά πολύ πιο δυνατά από ό,τι θα του επέτρεπε η ισχύς του.

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών, από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 70 γνωστές πράξεις σαμποτάζ που αποδίδονται στη Ρωσία σε όλη την Ευρώπη από την πλήρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022. Άλλες πηγές αναφέρουν υψηλότερο αριθμό.

«Περίπου το 27% των επιθέσεων ήταν εναντίον στόχων μεταφορών (όπως τρένα, οχήματα και αεροπλάνα), ένα άλλο 27% ήταν εναντίον κυβερνητικών στόχων (όπως στρατιωτικές βάσεις και αξιωματούχοι), το 21% ήταν εναντίον στόχων κρίσιμης υποδομής (όπως αγωγοί, υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών και το ηλεκτρικό δίκτυο) και το 21% ήταν εναντίον της βιομηχανίας (όπως εταιρείες άμυνας)», αναφέρει η έκθεση.

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι «πολλοί από αυτούς τους στόχους είχαν σχέση με τη δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία». Η πιο συνηθισμένη τακτική «περιλάμβανε εκρηκτικά και εμπρηστικά», αλλά υπήρξαν και περισσότερες πράξεις βίας με τη χρήση ρόπαλων και μαχαιριών, θαλάσσιων αγκυρών για την καταστροφή καλωδίων οπτικών ινών και τη χρήση παράνομων μεταναστών ως όπλων.

Προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την Τετάρτη ένα νέο πακέτο αμυντικών μέτρων που θα επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη αρμάτων μάχης και στρατευμάτων στα σύνορα των 27 κρατών μελών, καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι η Ρωσία ήδη δοκιμάζει τις αμυντικές της δυνατότητες.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι οι δαπάνες για την άμυνα σήμερα μπορεί να αποτρέψουν τον πόλεμο.

«Η αδυναμία τους προτρέπει να κάνουν την κίνησή τους», είπε, αναφερόμενη στη Ρωσία. Είπε ότι αν η ΕΕ αυξήσει τις αμυντικές της δυνατότητες και την ετοιμότητά της, «τότε η Ρωσία δεν θα επιτεθεί, επειδή δεν είμαστε αδύναμοι».

Η νέα πρόταση για στρατιωτική κινητικότητα από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επενδύσει 17,65 δισεκατομμύρια ευρώ (20,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε 500 σημεία από την Πολωνία έως την Πορτογαλία που θεωρούνται σημεία συμφόρησης, όπως γέφυρες, λιμάνια και σήραγγες που επί του παρόντος δεν μπορούν να χειριστούν βαρύ κυκλοφοριακό φόρτο και οχήματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης σε υποδομές όπως αεροδρόμια, δρόμους και σιδηροδρόμους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ οι ισχύοντες κανονισμοί σε ορισμένους τομείς, όπως η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα καταργηθούν για τις ένοπλες δυνάμεις ή τις ιδιωτικές εταιρείες άμυνας.

«Θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης»

Τους τελευταίους μήνες, η ΕΕ έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις μυστηριώδεις εισβολές drone που συνδέονται με τη Ρωσία. Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ΕΕ τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια, ή να δοκιμάσει την εγγύηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων.

Η ΕΕ δημιουργήθηκε από την αποφασιστικότητα να αποφευχθεί η επανάληψη των φρικαλεοτήτων των δύο παγκοσμίων πολέμων, συνδέοντας τις χώρες της Ευρώπης σε στενότερη οικονομική και πολιτική συνεργασία. Ωστόσο, από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην άμυνα και την ασφάλεια.

«Ανθεκτική υποδομή. Κοινή δράση. Ασφαλέστερη Ευρώπη. Το σημερινό πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας θα ενισχύσει την ετοιμότητα και την ικανότητα της Ευρώπης να κινηθεί γρήγορα σε περίπτωση κρίσης», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο X μετά την ανακοίνωση της Τετάρτης.

Safer Europe. Today’s Military Mobility Package will strengthen Europe’s readiness and ability to move quickly in crisis. To support adoption of disruptive innovations, we’re also laying out the Defence Industry Transformation Roadmap.… pic.twitter.com/Ow18CgX8Jm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2025

«Στρατιωτικό Σένγκεν»

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προσπάθεια για την ενοποίηση της άμυνας είναι η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφοράς, όσον αφορά τις γλώσσες και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ορισμένα σιδηροδρομικά εύρη, για παράδειγμα, δεν είναι συμβατά, γεγονός που δυσχεραίνει την αποστολή τρένων που μεταφέρουν θωρακισμένα οχήματα από άλλα μέρη της Ευρώπης προς την ανατολική πτέρυγα που συνορεύει με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι τελικά στόχος είναι η δημιουργία ενός «στρατιωτικού Σένγκεν», αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς έλεγχο ταυτότητας, η οποία αποτελείται από 25 χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ανέφερε ότι «συνοριακές χώρες» όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Φινλανδία στην ανατολική πλευρά χρειάζονται βαθύτερες υποδομές σύνδεσης με «ηπειρωτικές χώρες» όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Έτσι μετατρέπουμε τη βιομηχανική δύναμη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί ως ένα σύνολο, με την ταχύτητα και τον συντονισμό που απαιτούν οι ανάγκες μας στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Κουμπίλιους.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα στείλει έναν εκπρόσωπο στην Ομάδα Στρατιωτικής Κινητικότητας και Μεταφορών, με σκοπό την απλοποίηση των στρατιωτικών αποστολών σε περιόδους ειρήνης, έκτακτης ανάγκης και σύγκρουσης.

Τον Φεβρουάριο, οι ελεγκτές είχαν προειδοποιήσει ότι η στρατιωτική κινητικότητα της ΕΕ ήταν πολύ μικρή και κακώς διαχειριζόμενη για να είναι αποτελεσματική.

Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης έναν Οδικό Χάρτη για τη Μεταρρύθμιση της Αμυντικής Βιομηχανίας, ο οποίος αποσκοπεί στην απλούστευση και την ενοποίηση των κανονισμών για την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ και στην προσέλκυση επενδύσεων στην εγχώρια παραγωγή όπλων, οχημάτων, δορυφόρων, βλημάτων και σφαιρών.

Τόσο το πακέτο μέτρων όσο και ο χάρτης πορείας ακολουθούν την στρατηγική ασφάλειας «Readiness 2030» της Επιτροπής, η οποία βασίζεται στην απειλή της ρωσικής επιθετικότητας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αμυντικές δαπάνες της ΕΕ φέτος θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 392 δισεκατομμύρια ευρώ (457 δισεκατομμύρια δολάρια), σχεδόν το διπλάσιο από το ποσό πριν από τέσσερα χρόνια, πριν η Ρωσία ξεκινήσει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Πιστεύει ότι περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ (4 τρισεκατομμύρια δολάρια) θα δαπανηθούν πιθανώς για την άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία. Για να βοηθήσει, σκοπεύει να προτείνει την αύξηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την άμυνα και το διάστημα σε 131 δισεκατομμύρια ευρώ (153 δισεκατομμύρια δολάρια).

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού τους εντός της Ένωσης, συνεργαζόμενα κυρίως με ευρωπαίους προμηθευτές — σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια της ΕΕ για τη μείωση των τιμών και την επιτάχυνση των παραγγελιών. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αγοράζουν εξοπλισμό από το εξωτερικό μόνο όταν αυτό είναι προτιμότερο λόγω κόστους, απόδοσης ή καθυστερήσεων στην προμήθεια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των ΗΠΑ στα εσωτερικά της σύνορα και στην Ασία. Έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους ότι στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για την ασφάλειά τους και για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη ζητά θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Τα παραπάνω πέραν της επίδειξης ισχύος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν και στο να ληφθεί η Ένωση, αλλά και τα κράτη μέλη της ξεχωριστά, μαζί και το Κίεβο σε σημαντικούς «παίκτες» όσον αφορά στην διευθέτηση του πολέμου της Ουκρανίας.

Είναι ενδεικτικό, ότι την ώρα που στην Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης από την Ρωσία, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ και της Γαλλίας, Ζαν- Νοέλ Μπαρό κάνουν ξεκάθαρο ότι τόσο η Ευρώπη, όσο και η Ουκρανία θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Όπως τόνισε ο Βάντεφουλ: «Όλες οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα οποιαδήποτε περαιτέρω ειρηνική εξέλιξη στην Ουκρανία, μπορούν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον με την Ουκρανία. Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει».

Από την πλευρά του ο Ζαν- Νοέλ Μπαρό υποστήριξε πως: «Οι Ουκρανοί δεν θέλουν μια συνθηκολόγηση υπό οποιαδήποτε μορφή. Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση. Οι Ευρωπαίοι θα υπερασπιστούν την αρχή μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Θέλουμε μια βιώσιμη ειρήνη που θα περιβάλλεται από εγγυήσεις που είναι απαραίτητες για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ένα σημείο που φαίνεται να αποτελεί και βασικό σημείο «συζήτησης» των Ευρωπαίων με την ρωσική πλευρά είναι η πιθανότητα να δοθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ουκρανία άμεσα. Το σχέδιο αυτό συνεχίζει να προωθείται από την Κομισιόν, παράλληλα με όλα τα προαναφερθέντα περί «στρατιωτικού Σένγκεν», αλλά και ενίσχυσης της εγχώριας Αμυντικής βιομηχανίας, όμως προς ακόμα οι ενστάσεις που εκφράζει κυρίως το Βέλγιο (αλλά και οι πιο φιλορωσικές χώρες μέλη της Ένωσης, ήτοι η Ουγγαρία και η Σλοβακία) δεν έχουν παρακαμφθεί.

Η ρωσική θέση για το θέμα πήρε επιτέλους σχήμα για πρώτη φορά, καθώς η Δούμα ψήφισε πως σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια τότε θα ληφθεί νομική δράση εναντίον τόσο του Βελγίου, όσο και της Euroclear.

Όσον αφορά στο θέμα του σχεδίου ειρήνευσης που κυκλοφόρησε το Κρεμλίνο, δια στόματος Πεσκόφ υποστήριξε ότι το όποιο σχέδιο ειρήνευσης θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη των αιτίων της κρίσης στην Ουκρανία και τόνισε ότι δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, παρά μόνο επαφές.