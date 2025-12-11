ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να εκλεγεί σήμερα Πρόεδρος του Eurogroup. Αν συμβεί, θα είναι η υψηλότερη πολιτική θέση που κατέλαβε Έλληνας πολιτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση έχει τεράστια συμβολική αξία και η κυβέρνηση δικαίως θα πανηγυρίσει για την μεγάλη επιτυχία του υπουργού της. Έχει άλλωστε μεγάλη ανάγκη να διακηρύξει ότι «έξω πάμε καλά», μια και μέσα είναι περικυκλωμένη από πλήθος προβλημάτων. Η κριτική εναντίον της για ζητήματα θεσμών και διαφάνειας εντείνεται συνεχώς. Η δίκη των υποκλοπών, με την οποία λέω να ασχοληθώ ξανά τις επόμενες ημέρες μια και συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία, δείχνει ότι η υπόθεση καθόλου δεν έκλεισε και μάλιστα άρχισε πλέον να συγκινεί περισσότερους πολίτες που συνειδητοποιούν ότι οι υποκλοπές δεν έγιναν για να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια αλλά αντίθετα, την έθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο. Και το αγροτικό ζήτημα φουντώνει. Ειδικά στο αγροτικό, καθόλου καλά δεν πήγε το «μασάζ» που επιχείρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στους βουλευτές της ΝΔ. Η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν πείστηκε καθόλου από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο πρώην ομόλογος του, Μάκης Βορίδης το είπε ξεκάθαρα: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο». Βέβαια, ο «Μάκης» προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες και δημοσίως δήλωσε ότι θεωρεί αυτονόητη την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που υπέδειξε να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των αγροτών. Αυτό ειδικά έκανε τον φίλο μου τον νομικό να παρατηρήσει ότι δεν θα είχε καμιά αντίρρηση να επικροτήσει τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αν ήταν συνεπής και είχε θεωρήσει αυτονόητο και το αίτημα της εισαγγελίας να διωχθούν ποινικά από την Βουλή οι υπουργοί, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξ άλλου, είπε, αν δεν γινόταν οι παράνομες επιδοτήσεις – και επί υπουργίας του Βορίδη – δεν θα υπήρχαν τώρα προβλήματα στην καταβολή τους και στους αγρότες που τις δικαιούνται νομίμως και δεν θα είχαν βγει στους δρόμους ώστε να ζητά τώρα εκείνος την ποινική τους δίωξη. Είμαι υπέρ των εισαγγελέων που επιδιώκουν να εφαρμοστεί ο νόμος και να ασκούνται ποινικές διώξεις κατά όσων φέρονται να έχουν διαπράξει αδικήματα, πρόσθεσε ο φίλος μου, αλλά να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. Στρατηγική πάντως της κυβέρνησης υπάρχει και την είχε προαναγγείλει – υποδείξει, θα έλεγα – ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την Δευτέρα, λέγοντας ότι «υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κομμάτια της κοινωνίας εναντίον τους». Και η κυβέρνηση φροντίζει να αυξήσει όσο μπορεί τον κίνδυνο αυτό, βάζοντας τους πιο «μαχητικούς» υπουργούς της, όπως τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη που διακρίνονται για το πάθος, την οξύτητα, αλλά και την μεγάλη εμπειρία στις μάχες των τηλεοπτικών παραθύρων, να ρίχνουν λάδι στην φωτιά και να μιλούν για προβλήματα που δήθεν προκαλούν οι κινητοποιήσεις στο ΕΣΥ ή για «γκάγκστερς». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Η στρατηγική, λοιπόν, είναι ο «κοινωνικός αυτοματισμός», αλλά εκτός από τον Βορίδη, δεν φαίνεται να πείστηκαν για την αποτελεσματικότητά της ούτε οι υπόλοιποι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που τάχθηκαν και οι ίδιοι υπέρ πολλών αιτημάτων των αγροτών και μάλιστα επισήμαναν στον Τσιάρα ότι «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα» στα μπλόκα. Είναι δύσκολο να στρέψεις την κοινωνία εναντίον διαμαρτυρομένων μελών της, όταν αφ΄ ενός μεν κι εσύ παραδέχεσαι ότι έχουν δίκαια αιτήματα, αφ’ ετέρου η κοινωνία ξέρει ότι έχεις λερωμένη την φωλιά σου και είσαι ο υπαίτιος των προβλημάτων που έβγαλαν στους δρόμους αυτά τα μέλη της.

Σήκωσε ψηλά τα χέρια ο Τσιάρας

Συγκεκριμένα, στην ενημέρωση υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχαν περίπου 70 βουλευτές, κυρίως της περιφέρειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βηματοδότη, οι «γαλάζιοι» εξέφρασαν τις αγωνίες τους, ενώ η συζήτηση σε αρκετά σημεία ανέβηκε σε ντεσιμπέλ. Ο Τσιάρας παραδέχθηκε ότι οι κινητοποιήσεις είναι όντως μεγάλες. «Κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Για αυτόν το λόγο οι αγρότες δεν έχουν βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τo βασικo τους όμως αίτημα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένης χαμηλής τιμής” δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα, αλλά πουθενά», σημείωσε.

***

«Γαλάζιες» φωνές για αγροτικά μπλόκα

Αίσθηση έκανε και η θέση της Ζέτας Μακρή, η οποία δήλωσε πως η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» αναρωτήθηκε. Ο Τέλης Σπάνιας, είπε ότι θα έπρεπε να μην πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Η αμφισβήτηση των βουλευτών αφορούσε και στο μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Φάνη Παππά, ο οποίος μίλησε για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι στην ΑΑΔΕ;;; Θεοί;;;», είπε. Από την άλλη, ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπενθύμισε ότι «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

***

Η ώρα του «Φραπέ» στη Βουλή

Η εξεταστική επιτροπή περιμένει «Φραπέ». Σήμερα ο περιβόητος πια Γιώργος Ξυλούρης αναμένεται να προσέλθει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος έχει υπογραμμίσει ότι θα δώσει το «παρών» στην εξεταστική. Από την άλλη, ακόμα και γαλάζιοι βουλευτές, λένε ότι αν ακολουθήσει πάλι κάποιον τακτικισμό, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν στη βίαιη προσαγωγή του.

***

Η Ζωή το απολαμβάνει

Πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει γίνει viral μέσα από τις ατάκες της στην εξεταστική επιτροπή και το απολαμβάνει, φαίνεται πως θα αντικαταστήσει ξανά τον βουλευτή της Αλέξανδρο Καζαμία. Τώρα, το πώς νιώθει ο βουλευτής που παραγκωνίζεται για να «λάμψει» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι κάτι που αφορά τον ίδιο. Όμως, και η Παρασκευή θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, αφού ενώ βρίσκονται τα αγροτικά μπλόκα σε πλήρη εξέλιξη και ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, στην εξεταστική θα εξετάζονται οι Γιώργος Μπουκώρος και ο Μανόλης Χνάρης.

***

Οι απουσίες Πολάκη – Δούρου

Και να πάω τώρα στη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έστειλε τα μηνύματά του ο Σωκράτης Φάμελλος. Στη συνεδρίαση που έγινε με αφορμή την επικείμενη συζήτηση επί του προϋπολογισμού έγινε μεγάλη παρασκηνιακή συζήτηση γιατί έλειπαν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Ο Π. Πολάκης ήταν στην Κρήτη τελικά και είχε ενημερώσει για την απουσία του, ενώ η Ρ. Δούρου μαζί με τον Συμεών Κεδίκογλου ήταν σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό.

Μετά τις διευκρινίσεις αρκετοί άφησαν τα σενάρια στην άκρη, αλλά τα ξανάπιασαν όταν διαπίστωσαν ότι έλειπε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία όμως έφθασε αργοπορημένη διότι είχε τηλεοπτική εμφάνιση. Αντιστοίχως, σχολιάστηκε η απουσία δυο μελών της Πολιτικής Γραμματείας, τα μέλη της οποίας παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Κ.Ο., του Γιάννη Ραγκούση και του Γιάννη Μαντζουράνη που βλέπουν πολύ θετικά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Φοβούνται και τον ίσκιο τους, μου φαίνεται, στην Κουμμουνδούρου.

***

Ο Βενιζέλος σε ΠαΣοΚική εκδήλωση

Δεν νομίζω να υπάρχει πιο παρεμβατικός πολιτικός από τον Ευάγγελο Βενιζέλο κατά την Μεταπολίτευση. Οι τοποθετήσεις του είναι διαρκείς και εύστοχες για πληθώρα θεμάτων. Όμως ο έμπειρος πολιτικός είχε χρόνια πολλά να συμμετάσχει σε εκδήλωση του ΠαΣοΚ. Από το 2019 που παραιτήθηκε από πρόεδρος που πήγε μόνο σε κομματική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ζάππειο.

Σήμερα θα εμφανιστεί σε κομματική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε ημερίδα του ινστιτούτου για τη σοσιαλδημοκρατία InSocial για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Και μάλιστα την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρεί συνέντευξη στον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών.

***

Ο… «επιταχυντής» Γκιλφόιλ

«Χώρος υπάρχει για όλους». Με αυτήν την… αφοπλιστική ατάκα επιχειρούσαν κυβερνητικά στελέχη να κατευνάσουν την εκατέρωθεν ένταση που καταγράφηκε λίγες εβδομάδες πριν μεταξύ αμερικανικής και κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα με αντικείμενο τις καίριες ελληνικές υποδομές. Όπως θυμάστε αφορμή της αντιπαράθεσης ήταν η ατάκα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι η κατοχή του λιμανιού του Πειραιά από την κινεζική Cosco αποτελεί μια «άτυχη» στιγμή που θα μπορούσε να παρακαμφθεί. Καθώς, όμως, σε αυτήν την υπόθεση οι Αμερικανοί θεωρούν εαυτούς… αδικημένους φαίνεται πως ήρθε η ώρα να πάρουν το αίμα τους πίσω. Αλλά και να υπάρξει κάτι «παραδοτέο»- όπως αυτά που αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ- για την Γκίλφοϊλ.

Η επιτάχυνση, λοιπόν, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση συγκεκριμένων τμημάτων του λιμανιού της Ελευσίνας είναι το αποτέλεσμα των επαφών της αμερικανίδας πρεσβευτού με σειρά Ελλήνων υπουργών- τελευταίος αλλά όχι έσχατος ήταν ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Θα πάρουν οι Αμερικάνοι την Ελευσίνα;

Στην κυβέρνηση, βεβαίως, δεν θέλουν να καρφωθούν κι έτσι άρχισαν να διαρρέουν ότι ναι μεν ο διαγωνισμός θα γίνει fast track από το Υπερταμείο, η συμμετοχή όμως αμερικανικών εταιρειών δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη… Βλέπετε στην Αθήνα φοβούνται πιθανές προσφυγές τρίτων παικτών περί επηρεασμού εξ ου και θέλουν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους.

Πάντως, αφενός δεν θυμάμαι να υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος, ειδικά με τον ραγδαίο ρυθμό που εξελίσσονται τα πράγματα, αφετέρου το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο αποκλείει τις… εξ ανατολών δυνάμεις.