Σε μια δήλωση με την οποία επιβεβαίωσε το «το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια για τη φιλοξενία, χαρακτηρίζοντας τιμή την παρουσία και την υπηρεσία της στην Ελλάδα.

Στη δήλωσή της από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, αναγνώρισε την Ελλάδα ως μια «απίστευτη δύναμη» στον τομέα της ναυτιλίας, τονίζοντας πως η χώρα αποτελεί διαχρονικά ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της αποτέλεσε η αναφορά στο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση της ναυτικής κυριαρχίας της Αμερικής και υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στον συγκεκριμένο τομέα. Η κα Γκίλφοϊλ εξήγησε ότι το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των ΗΠΑ, σημειώνοντας με έμφαση ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες «ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα».

Ολοκληρώνοντας, διαμήνυσε ότι οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες, οι οποίες πρέπει να θεμελιώνονται στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και, το σημαντικότερο, στα αποτελέσματα. Επεσήμανε ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος για τον οποίο εργάζονται εδώ και μήνες, ευχαρίστησε την ελληνική ηγεσία για τη συμβολή της στη διμερή σχέση των δύο «σπουδαίων εθνών» και έκλεισε με ευχές για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κικίλιας: «Περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα το όφελος των πολιτών και των δύο χωρών, εστιάζοντας σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λιμενικές υποδομές, η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, οι διμερείς ναυτιλιακές συμφωνίες, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας.

Θέλοντας να τονίσει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή ως μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία υποδηλώνει την ισχυρή βούληση για «επανεκκίνηση» και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στην ξενάγηση που έγινε στο πλοίο «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Κικίλιας είπε ότι είναι ένα από τα τρία εναπομείναντα πλοία αυτού του τύπου παγκοσμίως. Έκανε μάλιστα μια ιστορική αναδρομή, θυμίζοντας πως το συγκεκριμένο πλοίο ναυπηγήθηκε το 1943 –σε μια εποχή που η αμερικανική βιομηχανία παρήγαγε ένα πλοίο κάθε δύο μέρες– και συμμετείχε ενεργά στην απόβαση της Νορμανδίας και στον αγώνα κατά του ναζισμού.