Συναγερμός έχει σημάνει στην Ερμιόνη, καθώς περισσότερα από 30 παιδιά του Γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και τοπικές αρχές.

Το σχολείο έκλεισε προληπτικά σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να «σπάσει» η αλυσίδα μετάδοσης και να περιοριστεί η έξαρση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αν μέχρι αύριο συνεχίσουν να εμφανίζονται νέα κρούσματα, το Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος απολύμανσης και παρακολούθησης της κατάστασης.

Ξεκινά ελέγχους ο ΕΟΔΥ

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, διαβεβαίωσε ότι η υγεία των μαθητών βρίσκεται σε σταθερή και καλή κατάσταση, παρά τον μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, κάτι που εξηγεί και την ταχεία μετάδοση μεταξύ των παιδιών.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη διασπορά, καθώς αρκετοί από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα νωρίτερα και δεν συμμετείχαν.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ήδη ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τους απαραίτητους ελέγχους και να διερευνήσει την πηγή της έξαρσης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστούν στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους για πιθανά συμπτώματα, να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και να επικοινωνούν με γιατρό σε περίπτωση επιδείνωσης.