Ο νοροϊός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο «υπεύθυνος» για την εμφάνιση εκατοντάδων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Τζια στα μέσα του Αυγούστου. Μετά το δημοσίευμα του Βήματος, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έφτασε στο νησί προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της επιδημίας. Τα πρώτα δείγματα που πήραν οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ από το νερό, στη μία πλευρά του νησιού, δείχνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, σήμερα αναμένεται να ληφθούν δείγματα υδάτων και από τη βόρεια πλευρά του νησιού, καθώς και από βυτία. Παράλληλα, θα ληφθούν κλινικά δείγματα. Το σύνολο των αποτελεσμάτων αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Πώς μεταδίδεται ο νοροϊός

Όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, κατά πάσα πιθανότητα ο νοροϊός είναι ο υπαίτιος ιός για τη γαστρεντερίτιδα. Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ μένει για αρκετές ώρες στις επιφάνειες. «Από τα μέχρι τώρα δεδομένα και τη συμπεριφορά των περιστατικών θεωρώ ότι κατά 99% είναι νοροϊός, και όχι για παράδειγμα ροταϊός. Κι αυτό διότι τα συμπτώματα στα περισσότερα περιστατικά διήρκεσαν από λίγες ώρες έως ένα 24ωρο. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται. Αύριο (σ.σ. Τρίτη 26/8) αναμένουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων για να εξαλείψουμε την πιθανότητα μόλυνσης από σαλμονέλα, παρότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αφού τα συμπτώματα θα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Επίσης, λαμβάνουμε και κλινικά δείγματα».

Τι να προσέχετε

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η επιδημία να προκλήθηκε από κάποιον ιό που μεταδόθηκε μέσω της κατανάλωσης νερού ή της τροφής. Για αυτόν τον λόγο, καλούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν καταναλώνουν, για παράδειγμα, ποτά που περιέχουν πάγο, καθώς έχει ενοχοποιηθεί αρκετές φορές για τη μετάδοση ιών και βακτηρίων.