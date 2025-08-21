SOS εκπέμπουν οι γιατροί της Τζιας εξαιτίας των εκατοντάδων περιστατικών γαστρεντερίδας που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο νησί. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι ασθενείς προσέρχονται κατά δεκάδες στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, με διάρροια, έμετο και κοιλιακό άλγος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει πυρετός.

Ένας νεκρός

Από τα συμπτώματα της νόσου, την περασμένη εβδομάδα έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος ήταν παραθεριστής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση της υγείας του και δεν προσήλθε εγκαίρως στο Ιατρείο, με αποτέλεσμα να καταλήξει (πιθανότατα από αφυδάτωση) πριν προλάβουν οι γιατροί να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

80 περιστατικά καθημερινά

Σύμφωνα με γιατρούς, καθημερινά προσέρχονται στο Ιατρείο του νησιού περί τα 80 περιστατικά (από 10 – 20 τις προηγούμενες χρονιές) με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ το φαρμακείο του νησιού έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες περισσότερους από 1.500 ασθενείς προκειμένου να προμηθευτούν παυσίπονα, αντιδιαρροϊκά και άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Οι τέσσερις γιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (μία γενική ιατρός, μία παιδίατρος και δύο αγροτικοί) εργάζονται νυχθημερόν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτοφανή, για το νησί, κατάσταση, ενώ έχουν ενημερώσει σχετικά τόσο την αντίστοιχη Υγειονομική Περιφέρεια, όσο και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί, ενώ εκτιμούν ότι τα κρούσματα ήταν πολλαπλάσια αφού στο ιατρείο προσέρχονται μόνο τα βαριά περιστατικά.