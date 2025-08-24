Ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκε στη Τζια από τις 12 Αυγούστου. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, ενώ κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παραπέμπουν σε ιογενή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται είτε από μολυσμένο νερό και τρόφιμα ή από τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση.

Τι λέει ο Μαγιορκίνης για τα κρούσματα στην Τζια

Ενδεικτικά ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, σημείωσε ότι «ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας». Προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις, εξήγησε στην ΕΡΤ.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», είπε.

Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο: