Η βία και η παραβατικότητα ανηλίκων είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Μετά το μαχαίρωμα 14χρονου από δύο νεαρούς στον Χολαργό, οι οποίοι συνελήφθησαν, έρχεται μία υπόθεση εκβιασμού στην Αμαλιάδα.

Ένας 12χρονος, από τις 6 Νοεμβρίου, δεχόταν εκβιασμό από 14χρονο συμμαθητή του, ο οποίος τον απειλούσε, μεταξύ άλλων, ότι θα τον ξυλοκοπήσει. Ο 12χρονος δεν άντεξε το βάρος των απειλών και αποφάσισε να αποκαλύψει τα πάντα στους γονείς του.

Το ποσό που απέσπασε ο 12χρονος από τους γονείς του, ώστε να μην ξυλοκοπηθεί από τον 14χρονο, έφτασε τα 8.250 ευρώ.

Όταν οι Αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, βρήκαν μία παιχνιδομηχανή γνωστής μάρκας, ένα κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας και 100 κροτίδες. Ο 14χρονος συνελήφθη μαζί με την μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.