Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό. Πριν από λίγα λεπτά, ο ανακριτής εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος των δύο δραστών που φέρονται να μαχαίρωσαν τον ανήλικο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύλληψή τους θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Αστυνομία και φέρεται να έχει εκφράσει πρόθεση να παραδοθεί. Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι θα εμφανιστεί στο τμήμα άμεσα, ενώ η αναζήτηση του δεύτερου δράστη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε βάρος των δύο έχει σχηματιστεί βαριά δικογραφία που περιλαμβάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ του 17χρονου, ο οποίος πλέον αναζητείται από τις αρχές. Ο ανήλικος, μέσα από βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα λίγο μετά την επίθεση, φαίνεται να ομολογεί τον ρόλο του στο επεισόδιο. Η δημοσιοποίηση της εμπλοκής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτάχυνε τις έρευνες και οδήγησε στην άμεση έκδοση των ενταλμάτων.

Ο 17χρονος δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ληστεία σε εμπορικό κατάστημα της Αττικής, έχει εμπλακεί σε επεισόδια μεταξύ ανηλίκων και έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμούς και κατοχή μαχαιριού. Το ιστορικό αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δείχνει ένα άτομο με σταθερή παρουσία σε περιστατικά νεανικής παραβατικότητας και σοβαρών επεισοδίων βίας.