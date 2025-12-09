Με μαχαιριές κατέληξε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος, που είχε κλείσει ραντεβού, μέσω TikTok, με μία 20χρονη στον Χολαργό.

Η γυναίκα έφτασε στο σημείο της συνάντησης με μία φίλη της και δύο ακόμα νεαρούς άνδρες, οι οποίοι μαχαίρωσαν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία.

Το θύμα αιμόφυρτο πήγε σε μία καφετέρια να ζητήσει βοήθεια. Οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών. υπερηφανεύονταν για όσα έκαναν και ανέβασαν μάλιστα φωτογραφίες με το μαχαίρι στο Instagram, ενώ οι κοπέλες γελούσαν την ώρα της επίθεσης.

Προκλητική ομολογία του δράστη

«Δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8 ούτε 6 μαχαιριές. Άμα είχε φάει εστώ και δύο στην κοιλιά το παιδί δεν θα ζούσε» είπε προκλητικά στο TikTok ο δράτης.

«Κανάμε μία βλακεία. Του τη στήσαμε, είναι αλήθεια. Είχαμε λόγο, απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Μας την είχαν στημένη πριν από εμάς. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά, τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Μιλάω με το παιδί κάθε μέρα. Τίποτα παραπάνω».

«Ναι, έχουμε ποινικό παρελθόν» ανέφερε . «Ποτέ δεν πειράξαμε κάποιον που δεν μας πείραξε. Ούτε το περηφανευτήκαμε. Αμύνθηκα, πήγα με χέρια να μιλήσω, μόλις μας είδε έβγαλε μαχαίρι».

«Μου την είχαν στημένη»

Ο ανήλικος μίλησε στο MEGA για όσα συνέβησαν. «Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλώς με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στημένη».

Μάρτυρας αναφέρει ότι «ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό».

«Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι “δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε», είπε ακόμη.