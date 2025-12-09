Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκονται οι δύο δράστες της επίθεσης κατά ενός 14χρονου στον Χολαργό. Συγκεκριμένα, ο ένας από τους παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το ανήλικο θύμα έκλεισε ραντεβού με μια κοπέλα. Όταν βρέθηκε στο σημείο συνάντησης, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Με το που έφτασε έξω από το σχολείο, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν.

Ο διάλογος της 20χρονης με το θύμα πριν την επίθεση

Με δόλωμα μία κοπέλα, που εμφανίστηκε ως 20χρονη και έστελνε μηνύματα στον 14χρονο, οι δράστες έστησαν παγίδα στο ανυποψίαστο θύμα τους κλείνοντας ραντεβού στον Χολαργό.