Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Οι Μεγάλες Σκηνές – Θέατρο Αθηνών

Ένας χώρος με σχεδόν δύο αιώνες ζωής και 70 αδιάλειπτα χρόνια θεατρικής δράσης.

Το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Θέατρο Αθηνών ξεκίνησε ταπεινά, ως βοηθητικός χώρος των παλαιών ανακτόρων. Αργότερα μεταμορφώθηκε στο εργαστήριο της Μαργαρίτας, της Ολλανδέζας μοδίστρας που έφερε στην Ελλάδα ο Γεώργιος Α΄, χαρίζοντας στο σημείο έναν πρώτο απόηχο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας.

Η θεατρική εποχή του κτιρίου ξεκίνησε το 1954-55, όταν ο Τζώρτζης Βέμπος, αδελφός της Σοφίας Βέμπο, εγκαινίασε το νέο θέατρο με τέσσερις παραστάσεις. Από τότε, και για 70 συναπτά χρόνια, το «Αθηνών» δεν έπαψε ούτε στιγμή να λειτουργεί ως θεατρική σκηνή.

Ο τέταρτος τόμος της σειράς ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ανασυνθέτει όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ– από βοηθητικό χώρο των ανακτόρων μέχρι σύγχρονο φάρο της αθηναϊκής θεατρικής ζωής. Ένα ταξίδι στις μνήμες, τους καλλιτέχνες και τις παραστάσεις που διαμόρφωσαν την ιστορία του.

Grace

Μια συλλεκτική έκδοση που γιορτάζει δύο χρόνια δημιουργίας, έμπνευσης και ιστοριών αφιερωμένων σε υπέροχες γυναίκες. Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, σε μια αποκλειστική φωτογράφιση για το GRACE που αποτυπώνει τη δύναμη, την κομψότητα και τον σύγχρονο ρόλο της γυναίκας στον δημόσιο βίο.

Το επετειακό τεύχος ανοίγει το άλμπουμ της ομάδας του περιοδικού και μοιράζεται τις πιο δυνατές backstage στιγμές δύο ετών, μαζί με αγαπημένους καλεσμένους που πέρασαν μπροστά από τον φακό του GRACE. Παράλληλα, οι αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το 2026 προσφέρουν μια πρώτη ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Ο κόσμος της μόδας λάμπει με εκθαμβωτικά κοσμήματα και statement αξεσουάρ που ορίζουν την έννοια του διαχρονικού στιλ, ενώ η ηθοποιός Ρένα Γιώτη ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής μέσα από τις κορυφαίες τάσεις μακιγιάζ και τα πιο σαγηνευτικά αρώματα του χειμώνα.

Το GRACE ταξιδεύει, επίσης, στην ιστορία μέσα από φωτογραφικές αναμνήσεις μεγάλων ελληνικών οικογενειών, αλλά και μέσα από ένα μοναδικό αφιέρωμα που αναβιώνει τους μαγικούς χορούς μιας άλλης εποχής, συντροφιά με διεθνείς προσωπικότητες όπως η Τίνα Λιβανού και η Τζάκι Κένεντι.

Αργυρώ – 35 Συνταγές για το γιορτινό τραπέζι

Σε αυτό το τεύχος, η Αργυρώ μάς οδηγεί βήμα-βήμα μέσα από ένα πλήρες γιορτινό μενού, συνδυάζοντας την παράδοση με σύγχρονες πινελιές και την προσωπική της μαγειρική φροντίδα. Από δροσερές, εντυπωσιακές σαλάτες με ρόδι, ξινόμηλο και καρύδια, μέχρι ζεστές σούπες που προετοιμάζουν τον ουρανίσκο για όσα θα ακολουθήσουν. Μετά, σειρά έχουν τα πλούσια κυρίως πιάτα: το γεμιστό κοτόπουλο που μοσχοβολά, η τρυφερή μοσχαρίσια σπάλα, το χοιρινό με μέλι και μανταρίνι που φέρνει στο πιάτο ένα άρωμα χειμωνιάτικης γλυκύτητας.

Και φυσικά, κανένα γιορτινό γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό. Η Αργυρώ προτείνει δημιουργίες που θα γίνουν ανάρπαστες: μπακλαβά ρόλο, βασιλόπιτα με καρύδια, σοκολατένιο κορμό – γεύσεις που φέρνουν χαμόγελα πριν καν σερβιριστούν.

Με την υπογραφή της Αργυρώς το γιορτινό τραπέζι σημαίνει όμως κάτι ακόμη: μυστικά,

συμβουλές, τρόπους για να αποφύγετε λάθη και να πετύχετε άψογα αποτελέσματα. Στο τεύχος περιλαμβάνεται και ένας ολοκληρωμένος οδηγός οργάνωσης, με πρακτικές ιδέες για να ετοιμάσετε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς άγχος, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, για να απολαύσετε πραγματικά τις ημέρες μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό οι διάσημοι χορευτές Fumi Kaneko και William Bracewell σε μια σκηνή από τον υπέροχο «Καρυοθραύστη» στη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου. Το κλασικό μπαλέτο σε μεγαλειώδεις στιγμές, μέσα από την αγαπημένη παράσταση σε μουσική Πιοτρ Τσαϊκόφσκι.