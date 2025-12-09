Αυτήν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το νέο, λαμπερό και απολύτως εορταστικό τεύχος του GRACE κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ. Μια συλλεκτική έκδοση που γιορτάζει δύο χρόνια δημιουργίας, έμπνευσης και ιστοριών αφιερωμένων σε υπέροχες γυναίκες.

Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, σε μια αποκλειστική φωτογράφιση για το GRACE που αποτυπώνει τη δύναμη, την κομψότητα και τον σύγχρονο ρόλο της γυναίκας στον δημόσιο βίο.

Το επετειακό τεύχος ανοίγει το άλμπουμ της ομάδας του περιοδικού και μοιράζεται τις πιο δυνατές backstage στιγμές δύο ετών, μαζί με αγαπημένους καλεσμένους που πέρασαν μπροστά από τον φακό του GRACE. Παράλληλα, οι αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το 2026 προσφέρουν μια πρώτη ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Ο Λάκης Γαβαλάς ταξιδεύει το GRACE στην Τουλούζη και αποκαλύπτεται μέσα από μια φωτογράφιση που αναδεικνύει την αδάμαστη δημιουργική του ταυτότητα. Ο Σταμάτης Φασουλής γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στον ανήλικο εαυτό του, η Χριστίνα Κοντοβά μάς επιτρέπει να την ακολουθήσουμε σε ένα 24ωρο της καθημερινότητάς της, ενώ ο τηλεοπτικός σεφ Χρήστος Μοίρας μας συστήνει στη γαστρονομική του φιλοσοφία.

Στις σελίδες του τεύχους συναντάμε ακόμη τον Δημήτρη Μαστρόκαλο των MI-RŌ, ο οποίος μιλά για το νέο του project DM Fleur, μια δημιουργική πρόταση που επαναπροσδιορίζει τη μόδα μέσα από καλλιτεχνική ελευθερία χωρίς όρια. Η Μαργαρίτα Ροδοπούλου και η Νεφέλη Σιακαντάρη, οι δύο γυναίκες πίσω από την Avenue Gallery x The Art Concierge, μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη σύγχρονη τέχνη και το κοινό τους όραμα για ένα νέο τοπίο πολιτισμού.

Ο κόσμος της μόδας λάμπει με εκθαμβωτικά κοσμήματα και statement αξεσουάρ που ορίζουν την έννοια του διαχρονικού στιλ, ενώ η ηθοποιός Ρένα Γιώτη ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής μέσα από τις κορυφαίες τάσεις μακιγιάζ και τα πιο σαγηνευτικά αρώματα του χειμώνα.

Το GRACE ταξιδεύει, επίσης, στην ιστορία μέσα από φωτογραφικές αναμνήσεις μεγάλων ελληνικών οικογενειών, αλλά και μέσα από ένα μοναδικό αφιέρωμα που αναβιώνει τους μαγικούς χορούς μιας άλλης εποχής, συντροφιά με διεθνείς προσωπικότητες όπως η Τίνα Λιβανού και η Τζάκι Κένεντι.

