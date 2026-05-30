Αντιμέτωπο με έντονες αντιδράσεις από τους φανς του Μάικλ Τζάκσον είναι το Netflix καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τζάκσον: Η ετυμηγορία (Michael Jackson: The Verdict) για την περιβόητη δίκη του «Βασιλιά της Ποπ» το 2005 στην οποία κρίθηκε αθώος από τους ενόρκους αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Αντιδράσεις και μαρτυρίες στο φως

Οι αντιδράσεις ωστόσο δεν πρόκειται να αποτρέψουν την προβολή του ντοκιμαντέρ, που τρυπώνει – στην κυριολεξία – στην δημοσιότητα λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία της βιογραφίας Michael για την πρώτη φάση της καριέρας του Τζάκσον. Ταυτόχρονα – θυμίζουμε- οι εναντίον του κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων βγήκαν πάλι στον αφρό, όταν τα αδέλφια της οικογένειας Κάζιο τον κατηγόρησαν σε πρόσφατη συνέντευξή τους στους New York Times τόσο για κακοποίηση όσο και για πλύση εγκεφάλου με σκοπό την προστασία και δημόσια υπεράσπισή του.

Κατηγορίες για τον σταρ και τον περίγυρό του έχει και ο Νταν Ριντ, σκηνοθέτης του πολύκροτου ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», που έδωσε βήμα έκφρασης σε δύο κατηγόρους του Τζάκσον σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν ως παιδιά στo ράντσο-παιδότοπο Neverland, αλλά είδε την ταινία να αποσύρεται από την πλατφόρμα streaming του ΗΒΟ μετά από νομική παρέμβαση των διαχειριστών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix επανεξετάζει τη πολύκροτη δίκη του 2005. Περιλαμβάνει μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθουσα: ενόρκους, μάρτυρες, κατήγορους αλλά και υποστηρικτές του Τζάκσον. Οι δημιουργοί της σειράς, ο σκηνοθέτης Νικ Γκριν και η εκτελεστική παραγωγός Φιόνα Στούρτον, υποστηρίζουν ότι προσεγγίζουν τη δίκη ως ένα ιστορικό γεγονός, παρουσιάζοντας όσα συνέβησαν μέσα στο δικαστήριο.

Αν και υπάρχει άλλο ένα ντοκιμαντέρ, αυστραλιανής παραγωγής του 2025 για την προ 20ετίας δίκη, ήταν η ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ του Netflix που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από θαυμαστές του Τζάκσον στα social media, με πολλούς να κατηγορούν την πλατφόρμα streaming ότι «εκμεταλλεύεται» ξανά το όνομα και την κληρονομιά του καλλιτέχνη για εμπορικούς λόγους. Ειδικά σε μια περίοδο όπου το brand Michael Jackson έχει επανέλθει ως εμπορικό γεγονός – απόδειξη το Billie Jean που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην κορυφή του Billboard 200, τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του (κυκλοφόρησε με το άλμπουμ «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον τον Νοέμβριο του 1982).

Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζουν το πρότζεκτ του Netflix ως «κιτρινισμό» για εύκολο κέρδος, επιμένοντας ότι ο Τζάκσον έχει κριθεί αθώος από το δικαστήριο. Άλλοι τονίζουν το αυτονόητο: η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση δεν έχει κλείσει ποτέ πραγματικά, ιδίως μετά τα ντοκιμαντέρ-βόμβα Leaving Neverland (2019) και Leaving Neverland 2 (2025), αλλά και τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως.

Η συνταρακτική δίκη

Το 2003, ο Μάικλ Τζάκσον, εκείνη την περίοδο μία από τις πιο διάσημες αλλά και αμφιλεγόμενες μορφές της ποπ κουλτούρας, βρέθηκε κατηγορούμενος για κακοποίηση ανηλίκου σε μια δικαστική διαδικασία που πυροδότησε τεράστια θύελλα στα μέσα ενημέρωσης. Τότε –σημειωτέον – δεν υπήρχε ακόμα Facebook για το ευρύ κοινό ενώ ως ιδέα τα social media υπήρχαν κυρίως στο μυαλό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος και λάνσαρε το κατόρθωμα του Facebook το 2006. Οι τηλεοπτικές κάμερες επίσης είχαν απαγορευτεί στο εσωτερικό του δικαστηρίου, μια απουσία εικόνας και καταγραφής που ενέτεινε τον εθισμό του κοινού γύρω από όσα δεν μπορούσε να δει και να ακούσει να λέγονται.

Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, ο Τζάκσον βρέθηκε πρώτη φορά στο δικαστήριο για να αντικρούσει επισήμως τις κατηγορίες που τον αφορούσαν για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι εισαγγελικές αρχές επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατάθεση του πάσχοντος από καρκίνο 13χρονου Γκάβιν Αρβίζο, από τον οποίο είχε πάρει συνέντευξη ο βρετανός δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του 2003 Living With Michael Jackson, μιλώντας για τις εμπειρίες του δίπλα στον ποπ σταρ. Αν κρινόταν ένοχος, ο Τζάκσον αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Τον Μάιο του 2005, ο σταρ αθωώθηκε και για τις επτά κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου, καθώς και για τις δύο κατηγορίες χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικο. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον θάνατό του, οι νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών θρυμμάτισαν περαιτέρω την ήδη θολή εικόνα της προσωπικότητάς του και την κληρονομιά του, δημιουργώντας αντιπαρατιθέμενα στρατόπεδα κατηγόρων και υπερασπιστών.

Ετοιμάζεται το σίκουελ του «Michael»

Όσο για τη βιογραφία Michael που εξακολουθεί να προβάλλεται με επιτυχία στις αίθουσες, έχοντας συναρπάσει τους θεατές αλλά όχι τόσο τους κριτικούς, με κάποιους να μιλούν για ξέπλυμα του βίου και των έργων του Τζάκσον, θα έχει σίγουρα συνέχεια, καθώς το στούντιο της Lionsgate δηλώνει ότι έχει ήδη γυρίσει το 25%-30% του σίκουελ.

«Θα έλεγα ότι υπάρχει τεράστιο υλικό από την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον που είναι απίστευτα συναρπαστικό, ενώ πολλά από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κομμάτια της μουσικής του πορείας δεν αγγίχτηκαν καθόλου στην πρώτη ταινία. Υπάρχουν τόσα πολλά γεγονότα που συνέβησαν — ακόμη και μέσα στη χρονική περίοδο που κάλυπτε η αρχική ταινία — τα οποία δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Γι’ αυτό είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετικά ψυχαγωγική ταινία, η οποία θα μπορέσει ξανά να απευθυνθεί σε ένα παγκόσμιο κοινό», δηλώνει περίτρανα ο επικεφαλής της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον.

Ως προς την τηλεοπτική παραγωγή του Netflix, το δομημένο σε τρία μέρη ντοκιμαντέρ Michael Jackson: The Verdict επιστρέφει στο δικαστικό σίριαλ του 2005 με τη συμμετοχή προσώπων που βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθουσα — ανάμεσά τους ένορκοι, αυτόπτες μάρτυρες, κατήγοροι αλλά και υπερασπιστές, εξετάζοντας την υπόθεση εναντίον του Τζάκσον τόσο από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής όσο και της υπεράσπισης.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ, θεώρησαν πως τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουν στη δίκη και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να την περιβάλλουν. Οι ίδιοι χρησιμοποιούν το υλικό που είχαν στη διάθεση τους παρουσιάζοντας τα γεγονότα όπως εκτυλίχθηκαν μέσα στο δικαστήριο.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από τη δίκη του Μάικλ Τζάκσον, στην οποία κρίθηκε αθώος. Κι όμως, μέχρι σήμερα η διαμάχη γύρω από την υπόθεση συνεχίζεται», αναφέρουν οι δημιουργοί στο Tudum του Netflix. «Δεν επιτράπηκαν κάμερες μέσα στο δικαστήριο και έτσι η εικόνα που είχε τότε το κοινό για τα γεγονότα φιλτραριζόταν μέσα από σχολιαστές και αποσπασματικές πληροφορίες. Ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε τη δίκη συνολικά και σε βάθος», προσθέτουν.

«Όποιος ενδιαφέρεται για την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον θα νιώσει ότι αυτό το ντοκιμαντέρ του προσφέρει ένα παράθυρο σε ένα γεγονός που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό περίκλειστο για το κοινό, αλλά και μια ευκαιρία να βρεθεί πιο κοντά όσα συνέβησαν πραγματικά».

Η σειρά περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με πρόσωπα που συμμετείχαν στη δίκη, μεταξύ αυτών και ένορκοι, καθώς και δημοσιογράφοι και τηλεοπτικές προσωπικότητες που βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθουσα και παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Στόχος ήταν να μεταφέρουμε το κοινό μέσα στη διαδικασία και να μιλήσουν μόνο αυτόπτες μάρτυρες που είχαν άμεση σχέση με τα γεγονότα», σημειώνουν οι δημιουργοί.

INFO Το Michael Jackson: The Verdict θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming του Netflix στις 3 Ιουνίου 2026.