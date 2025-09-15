Η βρετανική εταιρεία Analogue Automotive παρουσίασε την VHPK μια νέα restomod προσέγγιση της ιστορικής πλέον Lotus Elise S1 με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη της εμφάνιση.

Τιμώντας τις κλασικές αξίες της Lotus, η VHPK έχει βάρος μόλις 600 κιλών και αντλεί τις επιρροές της από τις αγωνιστικές Elise S1 που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα Autobytel Lotus στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με την ιδιαιτερότητα της μονοθέσιας διάταξης στο εσωτερικό.

Το παραπάνω βάρος έχει επιτευχθεί με την εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος, υλικό από το οποίο κατασκευάζεται το σύνολο του αμαξώματος ενώ εκτός από την παρουσία ενός και μοναδικού, κεντρικά τοποθετημένου καθίσματος στο εσωτερικό το cockpit έχει επίσης ανασχεδιαστεί πλήρως με την χρήση σύγχρονων υλικών.

Στις αλλαγές συγκαταλέγεται και ένα νέο σετ carbon κεραμικών δισκόφρενων τα οποία εκτός από την αυξημένη ισχύ πέδησης διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο στην μείωση της μη αναρτώμενης μάζας, εξασφαλίζοντας μια βελτιωμένη οδική συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της κατασκευής βρίσκεται ο γνώριμος κινητήρας Rover K-Series ο οποίος έχει αναβαθμιστεί και αποτελείται από χυτευμένο μονομπλοκ μέταλλο, σφυρήλατα στοιχεία αλλά και αυξημένο κυλινδρισμό. Ως αποτέλεσμα η ισχύς της VHPK ξεπερνά τους 250 ίππους εξασφαλίζοντας στην κατασκευή αναλογία 400+ ίππων/ανά τόνο.

Η ειδική έκδοση θα κατασκευαστεί σε μόλις 35 αντίτυπα τα οποία θα διατεθούν για εξαψήφιο τίμημα και σε όσους έχουν την συγκεκριμένη δυνατότητα.