Μοιάζει με πολιτικό σεισμό που κανείς δεν τολμά να ομολογήσει δημόσια: η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, κομμένη και ραμμένη σαν… μανιφέστο της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, έχει βυθίσει τα ίδια τα κόμματα που θεωρητικά «ευνοούνται», σε μια εκκωφαντική σιωπή.

Γιατί;

Επειδή το «America First» του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί – ίσως για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά – να συντρίψει τα ευρωπαϊκά «Germany First», «France First» και κάθε άλλη εκδοχή εθνικισμού που χτίστηκε με θαυμασμό προς την Ουάσιγκτον.

Μανιφέστο» ή αμερικανική παρέμβαση;

Το έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ περιγράφει την Ευρώπη ως «αποδυναμωμένη» και «αλλοιωμένη» από τη μετανάστευση, κατηγορώντας ελίτ και κυβερνήσεις για «λογοκρισία» και «καταστολή της αντίθετης άποψης».

Ο ίδιος ο Τραμπ μιλά για μια ήπειρο που «σαπίζει».

Κι όμως, αντί για πανηγυρισμούς από την Ακροδεξιά της Ευρώπης, το κλίμα είναι… παγοδρόμιο.

Το μήνυμα έχει ληφθεί: Αν οι ΗΠΑ βάζουν πρώτα την Αμερική, τότε όλοι οι άλλοι έρχονται… τελευταίοι.

Η μεγάλη σιωπή: Γιατί η Ακροδεξιά δεν πανηγυρίζει

Το 2016, η νίκη Τραμπ είχε γίνει σημείο αναφοράς για κάθε ακροδεξιό κίνημα στην Ευρώπη.

Τώρα;

Μετά από χρόνια δασμών, εμπορικών πολέμων και αμερικανικών «κόντρα» κινήσεων, ο ενθουσιασμός έχει μετατραπεί σε βαθιά καχυποψία.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Μόλις 20% των ψηφοφόρων της AfD θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι καλός για τη Γερμανία.

Μόνο 18% των υποστηρικτών του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία έχουν θετική άποψη.

Ακόμη και ηγέτες που κάποτε έβλεπαν τον Τραμπ σαν «σύμμαχο», μιλούν πλέον για «οικονομικό πόλεμο» και πολιτική επιβολή.

Ρήγμα στην ευρωπαϊκή σκληρή Δεξιά

Η στήριξη Τραμπ σε «πατριωτικά» κόμματα δεν ενώνει την Ακροδεξιά — τη διχάζει.

AfD: «Ο Τραμπ μάς νομιμοποιεί»

Η AfD βλέπει στο νέο αμερικανικό δόγμα μια μοναδική ευκαιρία να σπάσει την πολιτική της απομόνωση.

Στελέχη της μιλούν για «άμεση αναγνώριση» και προσβλέπουν σε ενίσχυση από το κίνημα MAGA.

Εθνικός Συναγερμός (RN): «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ»

Ο Μπαρντελά και η Λεπέν κρατούν αποστάσεις.

Ο Τραμπ είναι τοξικός για το γαλλικό κοινό και απειλεί την προσπάθεια «κανονικοποίησης» του RN, ενόψει 2027.

«Δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό», δήλωσε από την πλευρά του ο Μπαρντελά.

«Μας αντιμετωπίζει σαν αποικία», προειδοποιεί ο Τιερί Μαριανί.

Για πρώτη φορά, η σκληρή Δεξιά της Γαλλίας υπαινίσσεται ότι μπορεί να έρθει σε μετωπική σύγκρουση με τον Τραμπ.

Η αλήθεια που κανείς δεν λέει: Ο πλανήτης χωράει μόνο ένα «First»

Αν όλοι φωνάζουν «πρώτα η πατρίδα μας», τότε κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικός σύμμαχος. Η ιδεολογική συγγένεια με τον τραμπισμό δεν αρκεί.

Τα εθνικά συμφέροντα ΗΠΑ – Ευρώπης συγκρούονται κατά μέτωπο, από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια.

Και οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί ηγέτες το ξέρουν. Για αυτό και σιωπούν.

Η μεγάλη ερώτηση: Θα τους «στραγγαλίσει» πολιτικά ο Τραμπ;

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι κάτι αλλάζει.

Ο Μπαρντελά ζητά αντίποινα κατά των ΗΠΑ, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός φοβάται ότι θα στιγματιστεί ως «υποχείριο».

Η Βάιντελ κατηγορεί την Ε.Ε. ότι «γονάτισε» μπροστά στην Ουάσιγκτον, την ώρα που η AfD ετοιμάζει φιλοτραμπική επίθεση γοητείας στις ΗΠΑ.

Το σενάριο που πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητο, τώρα μοιάζει όλο και πιο πιθανό: Η Ακροδεξιά της Ευρώπης, από δήθεν σύμμαχος του Τραμπ, μπορεί να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πονοκέφαλό του.