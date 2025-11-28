Άνετα θα επικρατούσε στον πρώτο γύρο των εκλογών, εάν διεξάγονταν τώρα, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National – RN), Ζορντάν Μπαρντελά, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Ο Μπαρντελά λανσάρεται ως το φαβορί του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2027, με ποσοστό 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα έναντι των δύο επόμενων υποψηφίων, του πρώην πρωθυπουργού της δεξιάς Εντουάρ Φιλίπ (16,5%-17%) και του ηγέτη του κόμματος Δημόσια Πλατεία (Place publique-αριστερά) Ραφαέλ Γκλικσμάν (11,5%-13%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος του RN της Μαρίν Λεπέν βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών θα είναι η μετακίνηση των ψηφοφόρων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που δεν θα μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα: Σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, το 52% εξ αυτών θα έδιναν την ψήφο τους στον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο και το 20% στον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει ποσοστό 11%-12% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί ο αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων (δεξιά) Μπρουνό Ρεταγιό (7,5%) και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ (5%).

Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά, το διάστημα μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο λάθους είναι μεταξύ 1,4-3,2%.