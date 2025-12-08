Επί της αρχής συμφωνία επετεύχθη στις Βρυξέλλες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με την μετανάστευση, ο οποίος είναι σαφέστατα πιο αυστηρός σε σχέση με τον προϋπάρχοντα.

Όπως αναφέρουν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τα μέτρα, τα οποία αντανακλούν και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αλλά και προσπαθούν να απαντήσουν στις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ, θα δίνουν στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να απελαύνουν άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ένωση, να δημιουργούν κέντρα επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου στο εξωτερικό και να συστήνουν «κόμβους επιστροφής» εκτός των συνόρων τους.

Πιο σκληρά μέτρα

Το προσχέδιο περιλαμβάνει έναν νέο «μηχανισμό αλληλεγγύης», όπου χώρες — εκτός εκείνων που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση από μετανάστες — θα καλούνται είτε να επανεγκαταστήσουν μετανάστες είτε να χρηματοδοτήσουν τη στήριξη άλλων χωρών. Επιπλέον, έχει καταρτιστεί νέα λίστα «ασφαλών χωρών», από τις οποίες οι αιτήσεις ασύλου θα απορρίπτονται γρήγορα, εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες.

Όπως τονίζει το Politico, περαιτέρω κανόνες, που θα συζητηθούν από τους υπουργούς σήμερα προβλέπουν τη δυνατότητα για χώρες να δημιουργούν κέντρα επεξεργασίας ασύλου σε χώρες εκτός ΕΕ, καθώς και «κόμβους επιστροφής» για άτομα των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πρωτοβουλία της Δανίας

Οι αλλαγές προωθήθηκαν από τη Δανία, που κατέχει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με την κεντροαριστερή κυβέρνηση της χώρας να υιοθετεί αυστηρή προσέγγιση απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση τόσο στο εσωτερικό όσο και στις Βρυξέλλες. «Έχουμε πολύ υψηλή ροή παράτυπων μεταναστών και οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται πίεση», δήλωσε ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης Ράσμους Στόκλουντ. «Χιλιάδες πνίγονται στη Μεσόγειο ή πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, ενώ οι διακινητές θησαυρίζουν».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico κατά την συνεδρίαση εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες και διαφωνίες από χώρες όπως η Ισπανία, σύμφωνα με την οποία οι νέοι κανόνες είναι υπερβολικά αυστηροί, αλλά και από χώρες όπως η Σλοβακία, που υποστηρίζει ότι δεν είναι αρκετοί. Παρά τις διαφωνίες, οι διαπραγματευτές κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν τις χειμερινές διακοπές.

«Ο έλεγχος της μεταναστευτικής πρόκλησης αποτελεί βασικό αίτημα των ευρωπαϊκών ηγετών για χρόνια. Για πολλούς, αυτό θεωρείται καθοριστικό για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε ανώνυμος Ευρωπαίος διπλωμάτης.