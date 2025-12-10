Σκληρή απάντηση σε μια ιδιαίτερα επιθετική προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ, ανακοίνωσαν ότι έδωσαν σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις, καθώς σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν μια ασυνήθιστα μεγάλη ρωσική μηχανοκίνητη επίθεση εντός της στρατηγικής σημασίας πόλη.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται επί μήνες σε μικρές ομάδες πεζικού, προσπαθώντας να καταλάβουν την πρώην βάση εφοδιασμού, η οποία αποτελεί κρίσιμο – στρατηγικό στόχο στην προσπάθεια της Μόσχας να κατακτήσει ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει θέσει υπό πλήρη έλεγχο το Ποκρόβσκ. Το Κίεβο, όμως, υποστηρίζει ότι κρατά ακόμη το βόρειο τμήμα της πόλης, όπου δίνονται εδώ και εβδομάδες σφοδρές μάχες μέσα στον αστικό ιστό.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Οι φάλαγγες προσπάθησαν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της πόλης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας για την πρωινή επίθεση.

Συνολικά 30 οχήματα συμμετείχαν στην έφοδο

Πηγή από το 7ο Σώμα δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 30 οχήματα, καθιστώντας την επίθεση τη μεγαλύτερη του είδους της εντός της πόλης μέχρι σήμερα.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι στο παρελθόν η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει μόνο ένα ή δύο οχήματα για να υποστηρίξει την προώθηση των στρατευμάτων της. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά απωθήθηκαν, ανέφερε η μονάδα σε ανάρτησή της στο Facebook. Υλικό που δημοσίευσε η μονάδα δείχνει βαριά οχήματα μέσα σε χιόνι και λάσπη, καθώς και επιθέσεις drones εναντίον ρωσικών στρατευμάτων, εκρήξεις και φλεγόμενα συντρίμμια.

Οι ρωσικές προελάσεις έχουν αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο, την ώρα που Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να απορρίψουν μια προωθούμενη από τις ΗΠΑ πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θεωρείται ευρέως ευνοϊκή προς τη Μόσχα.

Στην γειτονική πόλη Μίρνοχραντ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να ολοκληρώσουν έναν κλοιό, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την επέκταση ενός διαδρόμου ανεφοδιασμού, πρόσθεσε το 7ο Σώμα.