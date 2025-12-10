Ένας νεκρός είναι, μέχρι στιγμής, ο τραγικός απολογισμός μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

«Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο νεκρό», ανέφερε το γραφείο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η φωτιά ξεκίνησε σε κτίριο αγοράς στην περιφέρεια Νέφσκι, μία ημέρα μετά τη φωταγώγηση της πόλης για τα Χριστούγεννα. Στην περιοχή, μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του κτιρίου προκάλεσε την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία κάλυψε σχεδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στην αγορά.