Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν μια νέα πρόταση που απαιτεί από τους επισκέπτες τους να προσκομίζουν το ιστορικό των δραστηριοτήτων τους στα social media για τα τελευταία πέντε χρόνια προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Το μέτρο αυτό θα επηρεάσει πολίτες δεκάδων χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που θέλουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για έως και 90 ημέρες χωρίς βίζα, χρησιμοποιώντας το σύστημα ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και δημοσιεύθηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία από τα κοινωνικά τους δίκτυα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται ποια συγκεκριμένα δεδομένα θα ζητούνται. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει τη συλλογή των τηλεφωνικών αριθμών και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν οι ταξιδιώτες τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειάς τους.

Το υπάρχον σύστημα ESTA επιτρέπει ήδη στους πολίτες περίπου 40 χωρών —συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας— να επισκέπτονται τις ΗΠΑ πολλαπλές φορές μέσα σε διάστημα δύο ετών, καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό των 40 δολαρίων. Ωστόσο, η νέα πρόταση θα προσθέσει σημαντικά περισσότερες απαιτήσεις πληροφοριών, κάτι που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για μελλοντικούς επισκέπτες και να εγείρει ζητήματα σχετικά με την προστασία των ψηφιακών τους δικαιωμάτων.

Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ περιμένουν αυξημένη εισροή τουριστών λόγω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, σε συνεργασία με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει γενικότερα τα μέτρα για τα σύνορα, επικαλούμενος ως κύριο λόγο την εθνική ασφάλεια. Η νέα πρόταση για τα social media εντάσσεται σε αυτήν την ευρύτερη στρατηγική, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί συζητήσεις για το πώς οι ψηφιακές πληροφορίες των ταξιδιωτών θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται.