Η Ευρώπη πρέπει να «επιταχύνει» προς τη «στρατηγική αυτονομία» για να απαντήσει στο νέο αμυντικό δόγμα της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δίνει προτεραιότητα στις υποθέσεις της αμερικανικής ηπείρου και επικρίνει μια Ευρώπη η οποία, όπως ισχυρίζεται, βρίσκεται σε παρακμή, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Γαλλία δικαιώνεται από την νέα Αμερικανική Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας

Η δημοσίευση την περασμένη Παρασκευή της αμερικανικής «Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας» αποτελεί «μια στιγμή διασαφήνισης και αλήθειας που μας καλεί να παραμείνουμε στην πορεία και να επιταχύνουμε», επειδή «δικαιώνει τη Γαλλία», η οποία «από το 2017 ζητά από την Ευρώπη να επιτύχει στρατηγική αυτονομία», τόνισε ο Μπαρό μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση.

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε την Παρασκευή έγγραφο που παρουσιάζει τη νέα «στρατηγική εθνικής ασφαλείας», στο οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων πως η Ευρώπη οδεύει σε «πολιτισμικό αφανισμό» αν δεν αγωνιστεί εναντίον της «μαζικής μετανάστευσης». «Αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η (ευρωπαϊκή) ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα», κατά το κείμενο.

Σε ίδιους τόνους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με οξείς χαρακτηρισμούς σε συνέντευξή του χθες στο Politico, είπε ότι «τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη (…) καταρρέουν» λόγω ορισμένων «ηλίθιων» ηγετών και μιας μεταναστευτικής πολιτικής με υπερβολική «πολιτική ορθότητα» .

«Οι λαοί της Ευρώπης αρνούνται να συνθηκολογήσουν σε πολέμους εισβολής καθώς και σε εμπορικούς πολέμους», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, αναφερόμενος έμμεσα σε δύο σημεία τριβής μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ: τις αμερικανικές προτάσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που θεωρούνται υπερβολικά ευνοϊκές υπέρ του Ρώσου εισβολέα, και τη μονομερή αύξηση των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι θέλουν μια Ευρώπη δύναμη δημοκρατίας

«Οι λαοί της Ευρώπης αρνούνται να δουν την Ευρώπη να γίνεται μια υποτελής και γερασμένη ήπειρος. Θέλουν η Ευρώπη να γίνει μια δημοκρατική δύναμη που δεν αφήνει κανέναν να αποφασίζει για αυτήν. Οπότε, ήρθε η ώρα, να μην τους απογοητεύσουμε», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Μπαρό προς τους Γάλλους βουλευτές.

Η δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει προκαλέσει επικρίσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε χθες ότι ορισμένα μέρη της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «απαράδεκτα» από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία.