Ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», αναλύει τη στροφή των ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τοποθέτηση της κατά τα άλλα συμμάχου Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερη θέση. Πώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι στη νέα τάξη πραγμάτων;

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Ο Τραμπ αδειάζει την Ευρώπη για τα μάτια του Πούτιν

μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:28 Η εικόνα στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας και ο ρόλος των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις.

2:04 Ο βασικός επιχειρησιακός στόχος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή.

3:43 Πόσο μπορούν να βοηθήσουν τον Ζελένσκι η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία.

4:27 Το κλίμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6:40 Η ουσία και το διακύβευμα του ρωσοουκρανικού πολέμου.

7:10 Πώς αντιδορύν σε όλα αυτά οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

8:41 Ο κίνδυνος για πολεμική σύρραξη και σε άλλες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

