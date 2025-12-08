Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης από τις ΗΠΑ στην πολιτική ζωή της Ευρώπης είναι απαράδεκτη, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Ντελόρ, υποστήριξε ότι μπορεί ΕΕ και ΗΠΑ να διαφέρουν σε πολλά, όσον αφορά στην ελευθερία του λόγου και στη διεθνή τάξη, όμως οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Οι Αμερικανοί δεν θα αποφασίζουν ποια κόμματα είναι καλά ή κακά στην Ευρώπη. Αυτή την απόφαση την παίρνουν μόνο οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι».

Κατά την ομιλία του ο Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκε «στο σαφές δόγμα της Ουάσινγκτον», όπως αυτό εκφράζεται από παλιότερες δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, αλλά και από αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η ομιλία του συμπίπτει με μια όξυνση της έντασης στις σχέσεις των δύο πλευρών για μια σειρά από λόγους.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται να πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά στην ασφάλεια της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ για την ασφάλεια είναι ξεκάθαρα αντιευρωπαϊκή.

Στο μείγμα έρχεται να προστεθεί το πρόσφατο πρόστιμο που επέβαλλε η Κομισιόν στο X του Ίλον Μασκ για παραβιάσεις της Νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, όσο κι από τον ίδιο τον Μασκ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «γραφειοκρατία αντί για δημοκρατία».