Σε διαπραγματεύσεις για την προμήθειας μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR) βρίσκεται η Τουρκία με την TerraPower, εταιρεία που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας, Μπαϊρακτάρ Αλπαρσλάν, ο στόχος της Άγκυρας είναι να αναπτύξει μέχρι το 2050 ένα δίκτυο μικρών πυρηνικών μονάδων συνολικής ισχύος τουλάχιστον 5.000 MW, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης και διαφοροποίησης της ενεργειακής της ασφάλειας.

Δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας

Ο υπουργός ανέφερε ότι «οι συνομιλίες με την TerraPower, την εταιρεία που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς, για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών εγκαταστάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη» και τόνισε πως «ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση μικρών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος τουλάχιστον 5.000 MW μέχρι τα μέσα του αιώνα».

Με ποιον συνομιλεί η τουρκική κυβέρνηση

Η TerraPower LLC είναι εταιρεία με έδρα το Μπέλβιου στην Ουάσινγκτον και εξειδικεύεται στην τεχνολογία προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων, κυρίως ταχέων αντιδραστήρων νέας γενιάς. Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Δ.Σ., ενώ παραμένει από τους βασικούς χρηματοδότες της εταιρείας.

Πέρα από τον Γκέιτς, η TerraPower υποστηρίζεται οικονομικά από σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, όπως ο όμιλος SK Group της Νότιας Κορέας, το επενδυτικό τμήμα της NVIDIA (NVentures), η HD Hyundai, καθώς και το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας μέσω του προγράμματος ARDP για την προώθηση και επίδειξη προηγμένων αντιδραστήρων.

Παρότι ο ρόλος του Γκέιτς ήταν καθοριστικός για τη δημιουργία της εταιρείας και παραμένει κεντρικός, η δομή της TerraPower περιλαμβάνει και άλλους ιδιώτες επενδυτές και εταιρικά σχήματα.