«Γαλάζιος» εμφύλιος για τα ΕΛΤΑ

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Επανέρχομαι, όπως σας υποσχέθηκα χθες, στο θέμα της Κρήτης, με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο όμιλος Koç (Koç Holding) είναι ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρήσεων της Τουρκίας. Ιδρύθηκε το 1926 από τον Vehbi Koç και παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή επιχείρηση. Απασχολεί σχεδόν 100.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και είναι η μόνη τουρκική εταιρεία που περιλαμβάνεται στη λίστα Fortune Global 500. Δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς και έντονα στον τομέα της ενέργειας (διυλιστήρια Tüpraş, διανομή καυσίμων Opet και υγραερίου/φυσικού αερίου Aygaz) και στις τραπεζικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες (πχ η γνωστή Yapı Kredi Bankası). Στην ελληνική αγορά μπήκε το 2018, με την εξαγορά του 80% της AVIS Budget (OLYMPIC – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε.), την οποία χρησιμοποιεί ως επενδυτικό μοχλό για πολλές κινήσεις. *** Η πρώην ελληνική AVIS έχει πλέον πρόεδρο τον Cimen Ismail Cenk και διοίκηση στελεχωμένη από τους Ekici Inan, Yenigun Haydar και Ayhan Abdullah. Η εταιρεία, αφού άφησε ελληνικές εταιρείες να ολοκληρώσουν τη φάση αδειοδότησης έργων αποθήκευσης, που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., τις εξαγόρασε εν μία νυκτί. Τα έργα περικυκλώνουν κυριολεκτικά 3 βασικούς Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης της Κρήτης, στην περιοχή της Σητείας, της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου και της πεδιάδας Μεσσαράς Ηρακλείου στον οικισμό Πραιτώρια. Και, όπως σας είπα χθες, ο όμιλος, μέσω των εταιρειών που εξαγόρασε, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΕΝ για να ζητήσει πάνω από 160 MW ισχύος και 700 MWh χωρητικότητας, δηλαδή το 80% της διατιθέμενης ισχύος στην Κρήτη. *** Ξέρουμε ότι ένας Τούρκος δεν μπορεί – και σωστά – να αγοράσει ένα εξοχικό στη Θράκη. Ξέρουμε ότι για να αγοραστεί κάποιος ένα ακίνητο στην περιοχή της αμερικανικής βάσης της Σούδας π.χ., διπλοελέγχεται και τριπλοελέγχεται. Εξ άλλου, ο νόμος και οι σχετικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι η ΡΑΑΕΥ όταν χορηγεί οποιαδήποτε άδεια εξετάζει πρωτίστως το κριτήριο της «εθνικής ασφάλειας». Και εδώ προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Επαναξιολογήθηκαν υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας οι άδειες που χορηγήθηκαν σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες μετά εξαγοράστηκαν από τουρκικά συμφέροντα; Γνωρίζει ο ΑΔΜΗΕ ότι θα διαβιβάζει κρίσιμα δεδομένα ευστάθειας σε εταιρείες που ελέγχονται από όμιλο της Τουρκίας; Γνωρίζει το υπουργείο Άμυνας ότι τουρκικά συμφέροντα αποκτούν παρουσία και έλεγχο διαχείρισης σε τρεις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Κρήτης; Το ζήτημα, όπως είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται όλοι, είναι πολύ σοβαρό. *** Οι Τούρκοι, χρησιμοποιώντας μάλιστα κεφάλαια από τις ροές ενός έργου που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ουσιαστικά με δικά μας λεφτά, χρήματα της Ε.Ε., αποκτούν έλεγχο στις ενεργειακές υποδομές της χώρας και ειδικά στην τόσο κρίσιμη γεωπολιτικά και αμυντικά Κρήτη και θα έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο του συστήματος ευστάθειας, με χρονική ανάλυση μικρότερη του δευτερολέπτου. Στις μέρες μας ο έλεγχος της ενέργειας και η πρόσβαση σε αυτά τα πρωτόκολλα, στα σήματα και στις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Ελπίζω ότι οι κύριοι Δένδιας, Παπασταύρου και Τσάφος έχουν γνώση του θέματος και σχέδιο να το διαχειριστούν, γιατί δεν είναι ένα απλό ζήτημα επενδύσεων ή διαχείρισης ενεργειακών θεμάτων, αλλά αφορά την ίδια την γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας και την παρουσία της και τον στρατηγικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή.

«Γαλάζιος» εμφύλιος για τα ΕΛΤΑ

Χαμός γίνεται και στο εσωτερικό της ΝΔ όπως έμαθα με την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσουν 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Μαθαίνω πως αντιδρούν πολλοί βουλευτές της ΝΔ που έχουν γίνει αποδέκτες οργισμένων τηλεφωνημάτων από αυτοδιοικητικά στελέχη στις περιοχές τους, ενώ ακόμα και η γαλάζια ΚΕΔΕ αντέδρασε και ζήτησε από την κυβέρνηση να κάνει πίσω.

Ένας από αυτούς, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βγήκε δημόσια στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι «υπάρχει η τεχνοκρατική αντιμετώπιση του θέματος, υπάρχει όμως και η κοινωνική». Επίσης, έγιναν πολλές επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή από «γαλάζιους βουλευτές».

Σκόιλ Ελικικού 2

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα μου φαίνεται με αφορμή τα όσα έγιναν, όπως μου λένε από δικηγορικούς κύκλους, για το προχθεσινό φιάσκο με το πρόγραμμα επιμόρφωσης στην διαμεσολάβηση περίπου 12.000 δικηγόρων.

Τι έγινε; Το υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και γνώριζε ότι η συμμετοχή θα γινόταν κατά χρονική προτεραιότητα, δεν κατάφερε να το οργανώσει σωστά. Μου λένε ότι χιλιάδες δικηγόροι ανά την Ελλάδα, ανέμεναν επί ώρα στην οθόνη τους χωρίς να καταφέρουν να συνδεθούν.

Εδώ έχουμε αποτυχία του υπουργείου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή ενός σημαντικού προγράμματος και πλήττει την αξιοπιστία ανάλογων σημαντικών επιμορφωτικών διαδικασιών, ειδικά για την διαμεσολάβηση που ως θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο για τη Δικαιοσύνη και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Είπαμε, επιτελικό κράτος και αυτή η ιστορία θύμισε το παλαιότερο φιάσκο με πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, γνωστό ως «σκόιλ Ελικικού»!

Το προσκύνημα του Μητσοτάκη

Με τόσα προβλήματα που έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λογικό είναι να αναζητεί βοήθεια εξ ουρανού. Και μια τέτοια ευκαιρία ήταν να παραστεί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα, στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών.

Η ενθρόνιση στην Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου. Μετά την τελετή ενθρόνισης, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει τα Ιερά Λείψανα και να ξεναγηθεί στο Σκευοφυλάκιο και τους χώρους της Ιεράς Μονής, ενώ είχε διαδοχικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο κ. Συμεών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.

Οι πρώτες αγωγές για Υπουργείο Μεταφορών

Νέος μπελάς βρήκε τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρίστο Δήμα ως πολιτικό προϊστάμενο αν και το θέμα καίει περισσότερο τον αναπληρωτή του αρμόδιο για τις Μεταφορές, Κώστα Κυρανάκη.

Τι έγινε; Κατατέθηκαν ήδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες ατομικές αγωγές αποζημίωσης πολιτών που έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα το SMS του υπουργείου Μεταφορών, για τα δυστυχήματα του «τριημέρου 28ης» Οκτωβρίου 2024 (ενώ φέτος η εθνική εορτή ήταν ημέρα Τρίτη), χωρίς να συγκροτείται απρόβλεπτη κι επείγουσα προς τούτο περίσταση.

Μου λένε ότι οι ενάγοντες εκθέτουν στα δικόγραφα τους, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας την αποστολή των SMS από παρόχους κινητής τηλεφωνίας για -μη ζητηθείσα από τους συνδρομητές- άμεση επικοινωνία, παρεξέκλινε από την νόμιμη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους – πολίτη με επεξεργασία δεδομένων κίνησης (αριθμοί κλήσης κινητών τηλεφώνων) που θεσπίστηκε από την σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. Καλά ξεμπερδέματα και άντε να εξηγήσεις στους κυβερνώντες τι είναι η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το GDPR!

Νέο φορολογικό

Εκτός όμως από την εξεταστική, αυτή την εβδομάδα συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το φορολογικό που ουσιαστικά εφαρμόζονται οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Βέβαια, αυτά όλα γίνονται στον απόηχο των εξελίξεων στα ΕΛΤΑ.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και «γαλάζιους» βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ζήτησε την άμεση και έκτακτη σύγκλιση αρμόδιων επιτροπών. Οι οποίες εξηγήσεις όπως φαίνεται θα δοθούν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13.00 όταν και θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής .

Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου. Τώρα αν οι απαντήσεις θα είναι πειστικές θα το καταλάβουμε από τις «εκρήξεις»!

Ο νέος χάρτης της Αυτοδιοίκησης

Στην 49η Σύνοδο της Ολομέλειας του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και μίλησε για τη σημαντική πρόοδο που έκανε η Ελλάδα στην εδραίωση ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ του κεντρικού κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού.

«Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, στην οποία ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης φιλοδοξεί να απαντήσει, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, με ξεκάθαρο ρόλο, αξιοπιστία και διαφάνεια», τόνισε ο υπουργός και έπειτα τα είπε κατ’ ιδίαν και με τον Πρόεδρο του Κογκρέσου, Marc Cools. Πίσω στην Ελλάδα τον περιμένει το επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια για τις αρμοδιότητες που έχει αφαιρέσει μονομερώς η κυβέρνηση από τους δήμους.

Η Διαμαντοπούλου μαζί με τον Δούκα

Πήρε το αυτί μου πως η Άννα Διαμαντοπούλου θα συνεργαστεί με τον Χάρη Δούκα, αλλά και με ένα πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζω λοιπόν να σκαλίζω τι είναι αυτά τα περίεργα που διαδίδονται στα δημοσιογραφικά στέκια και έπεσα πάνω σε μία εκδήλωση που θα γίνει στις 11/11. Βλέπετε ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη κάνουν από κοινού ημερίδα για τον τουρισμό και τα προβλήματα της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης που ανακοινώθηκε εσχάτως ως ένα από τα πρόσωπα του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Σχολιάζω λοιπόν, στον συνομιλητή μου «αρκετά τολμηρή κίνηση για κοινή εκδήλωση της Άννας με τον Χάρη και συντονιστή άνθρωπο του Αλέξη» και γέλασε. Μου θύμισε πως πριν από 15 ημέρες είχε γίνει μία ακόμη εκδήλωση, η ιδρυτική του think tank του Φίλιππου Σαχινίδη και μέσα στα άτομα που συγκροτούν την επιστημονική επιτροπή του νέου αυτού ινστιτούτου είναι και ο καθηγητής Φραγκίσκος Κουτεντάκης που ανακοινώθηκε πως θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω πως τα βλέπει όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά μία κινητικότητα στην κεντροαριστεράς υπάρχει.

«Νοικοκυρεμένη» Βουλή

Θετικά είναι τα σχόλια αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το 2024 περιλαμβάνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πιο αναλυτικά, αφορά την Έκθεση Κατασταλτικού Ελέγχου Δαπανών και Υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το οικονομικό έτος 2024, έτος κατά το οποίο Πρόεδρος του Ιδρύματος ήταν ο τότε Πρόεδρος της Βουλής και νυν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στο πεδίο των συμπερασμάτων της έκθεσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: -διενεργήθηκαν νομίμως και κανονικώς οι πληρωμές των εντελλομένων δαπανών, δεν αναδείχθηκαν αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων του φορέα, η καταγραφή του συνόλου των πραγματοποιημένων δαπανών και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης ανέδειξε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση εκ μέρους του φορέα χωρίς ιδιαίτερες αδυναμίες. Μου λένε μάλιστα ότι η ίδια αυστηρότητα ακολουθείται και στο Προεδρικό Μέγαρο.