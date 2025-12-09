Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Φορτηγό το οποίο μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του, έφυγε από το οδόστρωμα και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχαία Άρτας. Μάλιστα, χρειάστηκε και γερανός για να καταφέρουν να φτάσουν στο φορτηγό, όπου δυστυχώς από το συμβάν τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του.

Η ανατροπή του φορτηγού οχήματος, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ., κοντά στη Σκαμνιά – σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας.