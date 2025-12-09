Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το σκεπτικό πίσω από τις μεταρρυθμίσεις σε κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, κληρονομιές και χρέη. Ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία και τη ζωή των πολιτών.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο 80 χρόνια μετά» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:31 Ποιους αφορούν οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, ύστερα από 80 χρόνια.

1:37 Η επιτροπή που επιμελήθηκε τις μεταρρυθμίσεις στις κληρονομιές.

2:11 Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις και τι θα ισχύει στο εξής σχετικά με αυτές.

6:45 Πώς λύνονται τα κληρονομικά ζητήματα των ζευγαριών που δεν συνδέονται με γάμο.

8:24 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις ιδιόχειρες διαθήκες.

9:26 Γιατί οι περιουσίες σε μη νόμιμους κληρονόμους και δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα θεωρούνται άκυρες.

11:10 Το καθεστώς της αποποίησης των χρεών.

13:30 Η αναδρομική ισχύς του νέου νόμου και οι αδιανέμητες περιουσίες.

