ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε γιατί ο Γιώργος Ξυλούρης – ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ– παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, αναλύοντας – λάθος, ως συνήθως – όλες τις δικονομικές παραμέτρους του θέματος. Πρώτα απ' όλα, τι δουλειά έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής, να εξηγεί αποφάσεις εξεταστικής επιτροπής, η οποία είναι αμιγώς κοινοβουλευτικό όργανο; Χρειάζεται άλλη απόδειξη ότι η κυβέρνηση υπαγορεύει, αντιθεσμικά και αντιδημοκρατικά, τις αποφάσεις της άβουλης πλειοψηφίας της επιτροπής; *** Αλλά πέρα από αυτό, είναι αστείο να παραπέμπεται ο Ξυλούρης για «απείθεια» στη Βουλή, όταν επί μέρες μετά την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στην δίκη για τις υποκλοπές, ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές που κατηγορούνται βαρύτατα έχουν κάνει το παραμικρό σχόλιο. Ο «Φραπές» τους πείραξε λες και δεν έβλαψαν το κύρος της Βουλής τα όσα αδιανόητα ακούγονται στην δίκη. Σε οποιαδήποτε μετρίως δημοκρατική χώρα δεν θα είχε μείνει λίθος επί λίθου αν κάποιος κατέθετε σε δικαστήριο ότι εξεταζόμενος ενώπιον του Κοινοβουλίου γνώριζε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν, είχε προετοιμαστεί από αυτούς που ήταν υπό κοινοβουλευτική έρευνα και κατέθεσε κατ' εντολή τους και με τη συνέργεια βουλευτών ψέματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να παραπλανηθεί (εκουσίως, όπως φαίνεται) η επιτροπή, να εξαπατηθούν οι πολίτες, να αποβεί άκαρπη η έρευνα και να συγκαλυφθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. *** Κι όμως, ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές που καταγγέλλεται ότι, δήθεν ερευνώντας, έκαναν delivery ερωτήσεις που τους υπαγόρευσαν οιονεί κατηγορούμενοι και ύποπτοι για την τέλεση βαρύτατων κακουργημάτων εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και της ίδιας της εθνικής ασφάλειας, δεν ψέλλισαν μια άρνηση, μια διάψευση, μια εξήγηση. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να αμυνθούν στην κατηγορία ότι παρέβησαν τον όρκο τους, το Σύνταγμα και τον ποινικό νόμο; Ή βασίζονται στο ότι ο «ιδιωτικός» επικοινωνιακός μηχανισμός της εξουσίας θα θάψει κι αυτήν την υπόθεση, όπως θάβει κάθε υπόθεση κυβερνητικών παρανομιών και αυθαιρεσιών; Και είναι σίγουροι ότι ο μηχανισμός αυτός θα δουλεύει για πάντα; *** Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες δεν συγκινήθηκαν, χάρη και στην παραπλάνηση, βέβαια, για την υπόθεση των υποκλοπών όσο τους άγγιξαν άλλα σκάνδαλα, όμως η πληγή δεν έχει κλείσει, πυορραγεί συνεχώς. Ας μάθουν στο Μέγαρο Μαξίμου τι συμβαίνει όταν κακοφορμίζει μια πληγή που νομίζει κάποιος ότι θεραπεύτηκε επειδή δεν τον πονάει προς στιγμήν.

Talk of the Parliament

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είναι το κεντρικό θέμα στα πηγαδάκια της Βουλής, οι δε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν θετικά ένα come back του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν το κρύβουν.

Όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, ο οποίος εμφανίστηκε χθες στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων όπου συζητείτο το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς για την ανέγερση νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, με το βιβλίο ανά χείρας.

Κάθισε, λοιπόν, απέναντι από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, έχοντας μπροστά του την «Ιθάκη», την οποία μάλιστα φρόντισε να υποδείξει στον υπουργό όταν έμπαινε στην αίθουσα, ο παρακαθήμενος του Παναγιωτόπουλου, Οζγκιούρ Φερχάτ, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, για τον οποίο, συμπτωματικά, κάποιοι σύντροφοί του «στοιχηματίζουν» ότι θα πάει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Πάντως ο Γεωργιάδης «δεν τσίμπησε» και δεν έκανε καμιά αναφορά στο βιβλίο για το οποίο, άλλωστε, είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του στα social media που προκάλεσαν και το βίντεο-τρολάρισμα του Τσίπρα στο TikTok.

Στασιμότητα για τη Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά

Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει δημοσίως για το κοινό πλαίσιο κατανόησης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των διαπραγματευτών Ελλάδας – Αιγύπτου για το νέο καθεστώς που θα διέπει τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Ο πρωθυπουργός μάλιστα παραβρέθηκε στην τελετή ενθρόνισης του ηγουμένου Συμεών ώστε να εκφράσει τη στήριξή του στη μοναστική κοινότητα.

Έκτοτε ουδέν νεότερο. Και όπως μου λέει χαρακτηριστικά άνθρωπος που γνωρίζει την πορεία των συζητήσεων «αν δεν πέσουν οι υπογραφές τίποτα δεν είναι δεδομένο». Δεν ξέρω πάντως αν το θέμα συζητήθηκε στις πολιτικές διαβουλεύσεις των δύο πλευρών όπου και την Αθήνα εκπροσώπησε η υφυπουργός Εξωτερκών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται τις διπλωματικές πτυχές της υπόθεσης.

Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ερντογάν θα επισκεφθεί την Αίγυπτο στις αρχές του 2026 κάτι που σηματοδοτεί την περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών της Άγκυρας να προσεταιριστεί τον πρόεδρο Σίσι.

Εν αναμονή της κας «Φεράρι»!

Σε αναμονή βρίσκονται οι βουλευτές – μέλη της εξεταστικής επιτροπής για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία σήμερα θα περάσει – βάσει προγραμματισμού – το κατώφλι της επιτροπής που διερευνά τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της αντιπολίτευσης ακονίζουν τα νύχια τους σε περίπτωση που η Σεμερτζίδου, πρώην «γαλάζιο» στέλεχος, που διερευνάται για την απόκτηση υπερπολυτελών οχημάτων μέσω παράνομων επιδοτήσεων, αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο του «Φραπέ».

Να στείλει δηλαδή και η ίδια ένα υπόμνημα επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Πάντως, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προέβλεπαν ότι θα προσέλθει καθώς εκτιμούσαν ότι θέλει να καταθέσει και να πει τα πράγματα από τη δική της πλευρά. Είδομεν…

Η αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο καιρός χάλασε τα σχέδια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εξηγώ σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί αεροπορικώς στην Ανδραβίδα και από εκεί στην Ολυμπία όπου θα παραστεί στην τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας.

Θα τον υποδεχτεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κέρστι Κόβεντρι. Ο Τασούλας θα έχει αργότερα και κατ΄ ιδίαν συνομιλία με την Κόβεντρι. Δυστυχώς, όμως, επειδή προβλέπονται βροχές στην Ολυμπία η εκδήλωση, μεταφέρθηκε εντός του Μουσείου.

Αν η μέρα ήταν ηλιόλουστη θα τηρούνταν το αρχικό πρόγραμμα, κατά το οποίο στην τελετή της αφής θα παρευρίσκονταν χιλιάδες μικροί και μεγάλοι μαθητές από τα σχολεία της περιοχής.

Η στροφή της Θρασκιά

Τα γύρισε η Ράνια Θρασκιά και αφού (υποθέτουμε) ότι διάβασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι τελικά δεν μπορεί παρά να είναι συνομιλητής του ΠαΣοΚ. Γιατί λέει τη στεναχώρησε που δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τίποτα. «Περίμενα ανάληψη ευθύνης. Χέρι-χέρι πάει με την ηγεσία η ευθύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον πρώην πρωθυπουργό δεν είδα ανάληψη ευθύνης για τίποτα από τα τεκταινόμενα όσο εκείνος ήταν Πρωθυπουργός παρά μόνο μια μετακύληση των ευθυνών και μια κριτική προς τους άλλους», τόνισε σε ραδιοφωνική της συνέντευξη και συνέχισε: «Αυτό δεν αναδεικνύει έναν πολιτικό που θέλει να είναι ηγέτης και θέλει να επιστρέψει».

Δηλαδή, όταν κατέβηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από την πρόταση που της έκανε ο πρώην πρωθυπουργός του είχε πει ότι έχει κάποιες ευθύνες και ότι πρέπει να τις αναγνωρίσει;