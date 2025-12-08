Μετά από την κακοκαιρία Byron που έφερε έντονες βροχές και πλημμύρες, το σκηνικό του καιρού στη χώρα φαίνεται πως αλλάζει. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ένας ισχυρός «Ωμέγα» εμποδιστής, ένα ατμοσφαιρικό «βουνό» υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να μπλοκάρει την κάθοδο νέων συστημάτων κακοκαιρίας προς την Ελλάδα.

Η διάταξη αυτή θα προσφέρει αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες, βάζοντας προσωρινό τέλος στην κακοκαιρία. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι επίμονοι βοριάδες στο Αιγαίο, που θα ενισχύονται κατά διαστήματα, καθώς και το κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Ειδικότερα, σήμερα Δευτέρα αναμένονται λίγες και εξασθενημένες βροχές θα επιμείνουν σε τμήματα της χώρας. Στα κεντρονότια της Χαλκιδικής και σε περιοχές της Θεσσαλίας αναμένονται διάσπαρτες βροχοπτώσεις, ενώ πιο άστατος θα είναι ο καιρός στα κεντρικά και ανατολικά της Στερεάς, όπου κατά διαστήματα θα σημειώνονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 13-15°C στα βόρεια, 15-18°C στα κεντρικά και νότια, ενώ στα Επτάνησα θα φτάσει τους 20°C.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές, ενώ το θερμόμετρο θα κινηθεί μεταξύ 8 και 14 βαθμών.

Η πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα

Η περίοδος της σχετικής ηρεμίας φαίνεται να διαρκεί περίπου 5 έως 7 ημέρες, πριν το μοτίβο της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας αλλάξει εκ νέου. Σύμφωνα με την ανάλυση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, μετά το πέρας αυτού του διαστήματος είναι πιθανό να επανέλθει η ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια της Ευρώπης, μειώνοντας τις πιθανότητες για «ανοιξιάτικο» καιρό κοντά στα Χριστούγεννα.

Σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» των τελευταίων ετών – τον παραδοσιακά ήπιο καιρό των γιορτών – φέτος το σκηνικό δείχνει να γέρνει προς έναν πιο άστατο και ψυχρό Δεκέμβριο.

Ένα αρκετά πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, είναι να βρεθούμε μπροστά σε βροχές και χιόνια στα ορεινά, καιρικές συνθήκες δηλαδή που συνάδουν απόλυτα με την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και τη δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στα νότια πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Aνατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.