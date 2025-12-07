Βροχερός θα παραμείνει ο καιρός αύριο Δευτέρα, καθώς θα συνεχιστούν οι λίγες εξασθενημένες βροχές κατά βάση στα κεντρονότια της Χαλκιδικής, στην Θεσσαλία. Στα κεντρικά και ανατολικά της Στερεάς ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 13-15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στους 15-18 στα κεντρικά και νότια, στους 15-20 στα Επτάνησα.

Στην Αττική αίθριος ο καιρός με νεφώσεις και η θερμοκρασία από 11-18 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές και η θερμοκρασία αναμένεται από 8-14 βαθμούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέραχο Μαρουσάκη, μετά τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μοναδική παραφωνία ωστόσο θα είναι οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, πλην της Κρήτης όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τις απογευματινές-βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με την ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις βαθμιαία θα πυκνώσουν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Πέμπτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.