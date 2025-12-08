Τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο εξέλεξαν οι δικηγόροι της Αθήνας για νέο πρόεδρό τους, στον β’ γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

Σύμφωνα με το 100% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος εκλέγεται με ποσοστό 61.29% (5886 ψήφοι), ενώ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος -που είχε τη στήριξη της ΝΔ- κατέληξε στη δεύτερη θέση με ποσοστό 38.71% (3717 ψήφοι).

Στον Β’ γύρο των εκλογών, στο 100% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων, από τους συνολικά 24.699 εγγεγραμμένους δικηγόρους ψήφισαν 10.030, με ποσοστό συμμετοχής 40.61%, ενώ έγκυρα ήταν 9.603 ψηφοδέλτια.

Να σημειωθεί ότι από την ολοκλήρωση του Α’ γύρου οι περισσότεροι εκ των υποψήφιων προέδρων που βγήκαν «εκτός» της διεκδίκησης της προεδρίας, προχώρησαν στη στήριξη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου για τη θέση του προέδρου.

Θεσσαλονίκη και Πειραιάς

Στη Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκλέχθηκε κατά το Β’ γύρο ο Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου με 1557 ψήφους (54.27%) έναντι της Πρωτοπαπαδάκη Μαρίας (Μαρούσας) του Ιωάννη με 1312 ψήφους (45.73%). Να σημειωθεί ότι και σε αυτό τον γύρο οι εκλογές ολοκληρώθηκαν με ποσοστό συμμετοχής μόλις 43.72%, καθώς ψήφισαν 2950 από τους 6747 εγγεγραμμένους δικηγόρους, με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να φτάνουν τα 2869.

Τέλος, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, πρόεδρος ανακηρύχθηκε είναι ο Ηλίας Ι. Κλάππας που έλαβε 754 ψήφους (68.05%) έναντι του Πολυχρόνη Γ. Περιβολάρη με 354 ψήφους (31.95%).

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Όπως αναφέρει στην προσωπική ιστοσελίδα του:

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι δικηγόρος Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, τ.Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικού ΔΣΑ, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.

Είναι συντάκτης όλων των ασφαλιστικών οδηγών ΔΣΑ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στην Αθήνα στους κλάδους του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού δικαίου. Έχει παραστάσεις σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από το 1989 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και από το 2008 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, του οποίου υπήρξε προϊστάμενος της Δ/νσης Ν.Υ. από του έτους 2012. Ήδη σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος μη Μισθωτών της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Είναι επίσης Νομικός Συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

Είναι παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων και αθλητής ορεινής ποδηλασίας. Έχει συνεχή αρθρογραφία για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και είναι συγγραφέας των βιβλίων: “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” και “Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ” Εκδόσεις ΝΒ.

Έχει εκπροσωπήσει το Δικηγορικό Σώμα πολλές φορές στη Βουλή και σε Υπουργεία για ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εμμίσθων Δικηγόρων.

Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες για την κοινωνική ασφάλιση των δικηγόρων και τα φλέγοντα ζητήματα σε πάνω από 30 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Έχει μετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Είναι άμισθος σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Τέλος, η μεγάλη του αγάπη είναι η ποδηλασία βουνού σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος