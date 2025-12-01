Ξεκάθαρη φαίνεται πως είναι η πρωτιά του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον πρώτο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ποσοστό 22,9% μέχρι στιγμής, την ώρα που μαίνεται η μάχη για τη δεύτερη θέση.

Προβάδισμα στο 53% της ενσωμάτωσης έχει ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 17,8%, ενώ ακολουθούν ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 17,17% και ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 15,66%.

Πιο πίσω βρίσκονται ο Αλέξανδρος Ματζούτσος με 13,89, ο Θωμάς Καμενόπουλος με 5,44 και ο Αντώνιος Αντανασιώτης με 3,95%.

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία πήρε παράταση ως τις 19:30. Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.

Όπως φαίνεται οι διαφορές είναι πολύ μικρές και αναμένεται να υπάρχουν συνεχόμενες ανατροπές, κυρίως όσον αφορά τη δεύτερη θέση.