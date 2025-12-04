Το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει μετά από ογδόντα χρόνια, σε μια προσπάθεια προσαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες. Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι περιουσίες που απαξιώνονται, αλλά και οι αποποιήσεις των κληρονομιών. Πώς επηρεάζονται, όμως, στην πράξη τα δικαιώματα των κληρονόμων;

Στη νέα μίνι σειρά βίντεο του Βήματος, η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί όλες τις αλλαγές που έχουν σημασία για τη ζωή μας, σε 90” κάθε φορά.

Στο πρώτο επεισόδιο, αναλύει τις αλλαγές στα δικαιώματα συζύγων, παιδιών και συντρόφων. Εξηγεί τις αλλαγές στα ποσοστά, αλλά και από πότε θα έχουν ισχύ οι νέες διατάξεις.

Η νέα σειρά βίντεο είναι διαθέσιμη στους επίσημους λογαριασμούς του Βήματος στα social media.

u View this post on Instagram A post shared by ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr)

Κάνε follow στον λογαριασμό του Βήματος στο Instagram και το TikTok και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο