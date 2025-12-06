Τραγικός είναι ο απολογισμός ναυαγίου που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσή, ανοιχτά της Ιεράπετρας στο Λασίθι της Κρήτης, όπου οι λιμενικές αρχές περισυνέλλεξαν 18 σορούς αλλοδαπών από ημιβυθισμένη λέμβο που εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλοία του, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma και αεροσκάφος της Frontex, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διασώθηκαν δύο άτομα, σε κρίσιμη ωστόσο κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο παροπλισμένο από το κράτος των Αθηνών νοσοκομείο της πόλης για άμεση ιατρική φροντίδα.

Τις σορούς των άτυχων προσφύγων – μεταναστών ανέσυρε το ΠΛΣ 624, το οποίο έχει αποσπαστεί τις τελευταίες ημέρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Το σκάφος αναμένεται να καταπλεύσει στην αποβάθρα που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και από εκεί, οι σοροί θα παραληφθούν από γραφείο τελετών και θα μεταφερθούν για νεκροψία – νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη ή βυθίστηκε η λέμβος, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ δεν αποκλείεται, οι άνθρωποι αυτοί να πέθαναν από υποθερμία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για επιπλέον επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Μανώλης Φραγκούλης, που μίλησε στο patris.gr, εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι νεκροί, με το λιμενικό σώμα να «χτενίζει» όλη την περιοχή, ενώ, όπως επεσήμανε, οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά βελτιωμένες στην περιοχή. Ο κ. Φραγκούλης περιέγραψε τα θύματα ως κυρίως νεαρούς άνδρες, ενώ τόνισε πως αναζητείται επειγόντως ψυγείο για τη φύλαξη τους, καταδεικνύοντας την άμεση και πιεστική ανάγκη για κατάλληλο χώρο φύλαξης.

Λίγες εβδομάδες μετά τη Γαύδο

Το νησί δεν έχει ακόμη συνέλθει από το προηγούμενο ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου τον Νοέμβριο, όπου τρεις άνθρωποι – μία γυναίκα και δύο νεαροί άνδρες – έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνταν. Συνολικά 55 μετανάστες είχαν διασωθεί τότε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.