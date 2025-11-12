Φόβοι ότι οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους χθες στο ναυάγιο της Γαύδου δεν θα είναι οι μοναδικοί εκφράζουν στελέχη του Λιμενικού. Όπως λένε στο patris.gr «οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων αγνοουμένων, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες για το εάν περισυνελέγησαν όλοι οι μετανάστες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 23χρονος από το Σουδάν νοσηλεύεται από χθες σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τον 23χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο από την Αγία Γαλήνη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πάσχει από βαριά πνευμονία, σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού.

Νεκροί είναι ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένας ανήλικος, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Αναφορικά με τους διασωθέντες είναι 18 άνδρες από το Μπαγκλαντές, 7 άνδρες από την Αίγυπτο, 7 από τη Σομαλία, 5 άνδρες από την Υεμένη, τέσσερα άτομα από τη Συρία, εκ των οποίων τα τρία ανήλικα και 14 άνδρες από το Σουδάν.

Όλοι επέβαιναν σε ένα ξύλινο σκάφος που ξεκίνησε από τη Λιβύη και μάλιστα ήταν οι ίδιοι οι διασωθέντες που επικοινώνησαν με δορυφορικό τηλέφωνο και ζήτησαν βοήθεια, αναφέροντας ότι κινδυνεύουν να πνιγούν

Νέο καραβάνι με μετανάστες στην Κρήτη

Νέο σκάφος με μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, πρόκειται για 28 άτομα τα οποία επέβαιναν σε βάρκα που έφτασε στο Λέντα. Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής και καταμέτρησής τους.

Όπως αναφέρουν λιμενικές πηγές, στην πλειονότητά τους οι μετανάστες είναι άνδρες ενώ υπάρχουν δύο γυναίκες και ένα παιδί μόλις πέντε ετών. Παράλληλα, δύο άτομα εμφάνισαν προβλήματα υγείας και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είχαν παρουσιάσει πρόβλημα με το ζάχαρό τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 28 μετανάστες, οι 26 είναι από το Σουδάν ενώ δύο είναι από το Μπαγκλαντές, οι οποίοι και εξετάζονται για το αν είναι οι διακινητές. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά.