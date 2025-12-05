Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στο Νέο Δελχί, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στην Ινδία.

Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν μνημόνια κατανόησης σε τομείς όπως είναι εκείνοι του εμπορίου και της γεωργίας, προτού παραχωρήσουν τη συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας, ωστόσο, δεν δέχθηκαν ερωτήσεις.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι από την πλευρά του, έκανε αναφορά στα σχέδια που υπάρχουν για τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Είπε ότι άνοιξαν δύο νέα προξενεία της Ινδίας στη Ρωσία και ανακοίνωσε δύο νέα προγράμματα τουριστικών θεωρήσεων (tourist visa).

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μόντι είπε ότι η Ινδία «ήταν στο πλευρό της ειρήνης από την αρχή». Χαιρέτισε τις προσπάθειες για την εξεύρεση «μόνιμης λύσης» και δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να «συμβάλει στο μέλλον».

Σχετικά με την ενέργεια, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να συνεχίσει τις αδιάλειπτες αποστολές καυσίμων» στην Ινδία, ενώ αναφέρθηκε και στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας που κατασκευάζεται στην Ινδία και στην κατασκευή του οποίου η Ρωσία θα βοηθήσει. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «εποικοδομητικές» και ότι διεξήχθησαν σε «φιλική ατμόσφαιρα». Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι ειδικά στο θέμα της ενέργειας, η ινδική ηγεσία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ του Τραμπ που της ζητούν σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Παράλληλα σήμερα, ανακοινώθηκε ότι το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο Russia Today (RT) πρόκειται να λανσάρει δικό του παράρτημα στην Ινδία, το οποίο, όπως είπε ο Πούτιν, θα βοηθήσει τους Ινδούς να μάθουν περισσότερα για τη Ρωσία μέσω της μετάδοσης «αντικειμενικών πληροφοριών».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι αυτός και ο Μόντι συνεργάζονται στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής – μεταξύ άλλων μέσω της ομάδας των BRICS – για την προώθηση ενός «πιο δίκαιου» και «πολυπολικού» κόσμου.