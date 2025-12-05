Επίσημη συνάντηση έχουν στο Νέο Δελχί Ναρέντρα Μόντι και Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ινδίας – Ρωσίας. Η επίσκεψη Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση, με την Ουάσινγκτον να κατηγορεί το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζοντας να αγοράζει αργό πετρέλαιο από τη Μόσχα σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

🇷🇺🇮🇳 A ceremonial reception for President of Russia Vladimir #Putin by President of India, @rashtrapatibhvn & Prime Minister of India, @narendramodi, was held in front of the Presidential Palace. The Russian President then visited the Memorial of Mahatma #Gandhi.#RussiaIndia pic.twitter.com/NTYr6wSOPD — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 5, 2025

Το Νέο Δελχί δεν το έχει επιβεβαιώσει, αλλά έχει μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα εμπορικών πληροφοριών Kpler, ενώ πολλές ινδικές εταιρείες αποφεύγουν να προμηθεύονται πετρέλαιο από τη Μόσχα.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι αυτές οι συναλλαγές ωφελούν σε μεγάλο βαθμό την Ινδία και είναι επωφελείς για τις δύο πλευρές», σχολίασε πριν το ταξίδι του Πούτιν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μέχρι στιγμής η Ινδία έχει αποφύγει να καταδικάσει ανοικτά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει τους δεσμούς της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Παρόλο που η Ινδία έχει πρόσφατα στραφεί σε άλλους προμηθευτές -συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας- και προτιμά όπλα που παράγει η ίδια, η Μόσχα παραμένει ένας από τους προτιμώμενους προμηθευτές όπλων της.

Αντλώντας διδάγματα από τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Πακιστάν τον Μάιο, το Νέο Δελχί εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά νέων ρωσικών πυραύλων εδάφους-αέρος S-400. “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το θέμα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης”, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο ινδικός Τύπος τόνισε επίσης το ενδιαφέρον του ινδικού στρατού για το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57.

Ο Μόντι και ο Πούτιν θέλουν επίσης να εξισσορροπήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές—που έφτασαν στο ποσό ρεκόρ 68,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024-2025— κάτι που επί του παρόντος ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.