Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, με τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με το Κρεμλίνο, να είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και η προετοιμασία για την επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι δύο ηγέτες εξήραν τη «φιλία» τους, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο Πούτιν σε υπουργικό συμβούλιο: «Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας βασίζονταν πάντα αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη και τη φιλία».

Ο Ναρέντρα Μόντι, από την πλευρά του, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν την «ειδική και προνομιακή στρατηγική τους συνεργασία», προσθέτοντας ότι «η Ινδία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο σε μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Το θετικό κλίμα ανάμεσα σε Ρωσία- Ινδία και ο παράγοντας Τραμπ

Το τηλεφώνημα και οι ανακοινώσεις εκατέρωθεν έρχονται λίγο μετά από την Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στο Πεκίνο, όπου Πούτιν και Μόντι εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ, αλλά και εν μέσω της ινδοαμερικανικής κόντρας για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί που είχαν φέρει την επιβολή επιπλέον δασμών 50% από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στα ινδικά πρϊόντα.

Το ζήτημα βέβαια των αμερικανικών δασμών φαίνεται ότι βαίνει προς επίλυση, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εχθές για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ινδών και Αμερικανών αξιωματούχων.

Από όσα ανακοινώθηκαν, χθες έφτασε στο Νέο Δελχί αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μπρένταν Λιντς, αναπληρωτή εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ για τη Νότια και Κεντρική Ασία και είχαν συνάντηση με τους Ινδούς ομολόγους τους, με επικεφαλής τον Ρατζές Αγκρουάλ. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα η παρουσία τους στο Νέο Δελχί σηματοδοτεί μια προσπάθεια από την πλευρά Τραμπ να υιοθετήσει πιο φιλική στάση απέναντι στην Ινδία.

Θετικές οι συζητήσεις ΗΠΑ- Ινδίας αλλά έχουν ακόμα δρόμο

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της Ινδίας, στη συνάντηση οι συζητήσεις ήταν «θετικές» και σε αυτές «υπήρξε πρόοδος», καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας:«Αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της ταχείας ολοκλήρωσης μιας αμοιβαία επωφελούς Εμπορικής Συμφωνίας».

Όπως έγινε γνωστό οι δύο πλευρές αναμένεται τώρα να πραγματοποιήσουν άλλον ένα -τον έκτο- γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Νέο Δελχί θα ανταποκριθεί στο αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου ή αν θα ανοίξει τον γεωργικό και γαλακτοκομικό τομέα της Ινδίας στις αμερικανικές εταιρείες, ένα σημαντικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 6,86 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο από 8,01 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου τη Δευτέρα.