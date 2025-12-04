Στην κατεύθυνση της συνεχιζόμενης πρόκλησης προς την ευρωπαϊκή και την ουκρανική πλευρά συνεχίζει να κινείται η Μόσχα, όπως καταδεικνύεται από τις νέες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Χρήσιμη και απαραίτητη η συνάντηση στο Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, αφού πρώτα υποστήριξε ότι η συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη και απαραίτητη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα θα πάρει τον έλεγχο του Ντονμπάς είτε με τη βία, είτε με την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων.

«Το Ντονμπάς θα το πάρουμε»

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πούτιν πριν αναχωρήσει για την επίσκεψη του στην Ινδία: «Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη για της στρατιωτικής ισχύος ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν απο αυτές τις περιοχές». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Ρωσία σε όλες τις επαφές με τις ΗΠΑ μέχρι σήμερα έχει επιμείνει ότι θέλει τον πλήρη έλεγχο όλων των εδαφών του Ντονμπάς, παρότι η ουκρανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα χαρίσει εδάφη στην Ρωσία.

Μεταξύ άλλων ο ίδιος ανέφερε ότι η συνάντηση στο Κρεμλίνο είχε τόσο μεγάλη διάρκεια επειδή η αμερικανική ομάδα είχε «σπάσει» σε τέσσερις ενότητες το σχέδιο Τραμπ και πρότειναν η κάθεμια εξ αυτών να συζητηθεί ξεχωριστά.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρης της Λουχάνσκ, πάνω από το 80% της Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.