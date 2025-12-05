Πολλά κλειστά σχολεία θα υπάρξουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας που σφυροκοπά μεγάλο μέρος της χώρας, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου, Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας, Δήμος Διον Ολύμπου, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Ρόδου, Δήμος Κάσου, Δήμος Τήλου, Δήμος Σύμης, Δήμος Καστελόριζου, Δήμος Ανατολικής Μάνης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασιάς.
Ολόκληρη η λίστα με τα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας
Κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα
Νωρίτερα, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας, για αύριο, που πλήττονται από την κακοκαιρία.
Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν:
- Όλα τα σχολεία στην Αττική.
- Όλα τα σχολεία στα Μέγαρα. Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ.
- Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί.
- Τα σχολεία στη Ρόδο, όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου.
- Τα σχολεία στη Σαντορίνη, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.
- Στην Τήλο, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.
- Όλα τα σχολεία στη Σύμη.
- Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
- Τα σχολεία στο Καστελλόριζο.
- Τα σχολεία στον δήμο Δίου-Ολύμπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Όλα τα σχολεία στη Λακωνία