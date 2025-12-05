Πολλά κλειστά σχολεία θα υπάρξουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας που σφυροκοπά μεγάλο μέρος της χώρας, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου, Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας, Δήμος Διον Ολύμπου, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Ρόδου, Δήμος Κάσου, Δήμος Τήλου, Δήμος Σύμης, Δήμος Καστελόριζου, Δήμος Ανατολικής Μάνης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασιάς.

Ολόκληρη η λίστα με τα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας, για αύριο, που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν: