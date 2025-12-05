Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μιλώντας στο ERTnews, το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και άνθρωπος που έδωσε το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «μπορεί να κάνει κι άλλο κόμμα και μετά κι άλλο», αλλά ότι «η πολιτική του δεν διαφέρει από των άλλων κομμάτων».

«Να γονατίσει και να πει συγγνώμη»

Απαντώντας στο τι νέο μπορεί να φέρει ο κ. Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Αλαβάνος ήταν κατηγορηματικός: «Το μόνο που έχει να κάνει είναι να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η ΕΕ και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

Πρόσθεσε ότι κανείς δεν περίμενε από ένα κόμμα προερχόμενο από την Αριστερά «να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις απόψεις της ΕΕ για την Ελλάδα», κάνοντας λόγο για «ντροπή για την Αριστερά».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι το 2018 έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ο κ. Αλαβάνος απάντησε ειρωνικά: «Σοβαρά; Ακόμα είμαστε στα μνημόνια», ενώ χαρακτήρισε το τρίτο μνημόνιο «το χειρότερο από τα τρία» και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «μια κυβέρνηση που γονάτιζε μπροστά στους ξένους».

Θα διαβάσει την Ιθάκη;

Ερωτηθείς για την στάση που κράτησε ο κ. Τσίπρας αλλά και το ότι είναι περήφανος για την διακυβέρνησή του, σχολίασε: «Κρίμα είναι από τον Θεό, αστεία πράγματα». Για το αν θα διαβάσει την «Ιθάκη»: «Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω τα περισσότερα στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει το θέμα».

Ο Αλέκος Αλαβάνος αναγνώρισε ακόμη ότι «έπεσε έξω» στην επιλογή του να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι δεν αισθάνεται προσωπικά προδομένος, αλλά νιώθει «μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό».

Τέλος, σχολιάζοντας την παρουσία στελεχών όπως οι κ.κ. Φάμελλος, Χαρίτσης και Δραγασάκης στην εκδήλωση στο «Παλλάς», υποστήριξε ότι «κι αυτοί πρέπει να γονατίσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό».