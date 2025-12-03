Η αποψινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Παλλάς αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τη θέση του στο πολιτικό σκηνικό και το εύρος της επιρροής του στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται.

Το περιβάλλον γύρω του έχει αλλάξει: η κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια παραμένει υψηλή, η κυβέρνηση δείχνει σημάδια κόπωσης και ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ψάχνει σταθερό βηματισμό όπως και ευρύτερα ο προοδευτικός χώρος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τσίπρας επιχειρεί να ξαναπιάσει το νήμα με ένα κοινό που άλλοτε τον ακολουθούσε αυτονόητα.

Κεντρική στόχευση της αποψινής παρουσίας του, σύμφωνα με συνεργάτες του, είναι να παρουσιάσει ένα καθαρό πολιτικό στίγμα. Όχι γενικές διακηρύξεις, αλλά μια συνολική αφήγηση που να απαντά στο ερώτημα «γιατί τώρα;».

Ο καμβάς της ομιλίας Τσίπρα

Η πίεση της καθημερινότητας, οι μισθοί που μένουν στάσιμοι, η συζήτηση για τη θεσμική κανονικότητα και η ανησυχία για τις προοπτικές της οικονομίας αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο αναμένεται να χτίσει την αγόρευσή του. Το μήνυμα θέλει να είναι ευθύ: η ανάγκη για μια διαφορετική κατεύθυνση είναι υπαρκτή και επείγουσα.

Παράλληλα, η ομιλία έχει κα πολλαπλές αναγνώσεις. Στο περιβάλλον του εκτιμούν ότι πρέπει να σταλεί σαφές σήμα συσπείρωσης σε μια περίοδο όπου οι αποστάσεις μεταξύ τάσεων και προσώπων δεν έχουν γεφυρωθεί. Ο Τσίπρας θέλει να εμφανιστεί ως σταθερός πόλος, ικανός να επαναφέρει συνοχή και στρατηγική. Η ισορροπία αυτή —μεταξύ διεύρυνσης προς την κοινωνία και συνοχής στο εσωτερικό— είναι και το μεγάλο στοίχημα της αποψινής του παρουσίας.

Το ενδιαφέρον θα είναι αν η ομιλία καταφέρει να υπερβεί τον χαρακτήρα μιας ακόμη δημόσιας παρέμβασης και να λειτουργήσει ως σημείο επανεκκίνησης. Η δυναμική που θα δημιουργήσει, ή που δεν θα δημιουργήσει, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Η επίθεση στην κυβέρνηση, τι θα πει

Ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και θα αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο.

Αναμένεται να πει ότι η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια». Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση.

Αναφορικά με την συγγραφή της «Ιθάκης» ο Αλ.Τσίπρας αναμένεται τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πώς δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Ο Αλ.Τσίπρας αναφερόμενος στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία θα σημειώσει χαρακτηριστικά ότι το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Τα μνημόνια και το μέλλον

Επίσης θα επιτεθεί σε αυτούς που οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια. «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο» λένε συνομιλητές του.

Ακόμη θα δηλώσει περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. “Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη”. Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις».

Μεταξύ άλλων θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ».

Θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Και ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά, όπως λέει.